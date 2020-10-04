Три церковных праздника выпали на 4 октября: что категорически запрещено, а что нужно обязательно сделать

Нельзя 4 октября стоять долго на пороге, это может привлечь к человеку беду и несчастья.

Многие люди в этот день читают молитвы святому Димитрию, который являлся покровителем всех бедных и страждущих от легочных болезней

Приметы и поверья 4 октября 2020 года подскажут людям погоду на ближайшее время

Множество примет, поверий, традиций и запретов связано с 4 октября 2020 года. Еще, этот день богат на церковные праздники — День памяти апостола от 70-ти Кондрата Афинского, День памяти великомучеников Ипатия и Андрея, а также День обретения мощей святого Димитрия, митрополита Ростовского. Чтобы не навредить себе и своим близким церковнослужители и знающие люди советуют мирянам прислушаться к народной мудрости и рекомендациям глубоко верующих людей.

Традиции и запреты в день 4 октября

В старину в этот день наши предки старались читать различные заговоры, проводили обряды и ритуалы, для привлечения плодородного года и финансовой удачи в скором времени. Люди искренне верили, что в этот период категорически запрещено сидеть без дела и лениться. Работа и активные действия 4 октября принесут людям благополучие и достаток в ближайшее время.

Одной из главных традиций дня было приготовление земли к новому урожайному периоду. Почву удобряли и обрабатывали. Народные поверья гласят, что Кондрат и Ипат являются символами богатства и плодородия. Они способны принести человеку счастье, удачу и финансовое благополучие.

На Кондрата и Ипата есть свои определенные запреты, которые лучше не нарушать, чтобы не навредить себе и своим родным.

Нельзя брать деньги в долг в это день, а также запрещено давать другим взаймы — будет очень сложно вернуть их обратно.

Нельзя 4 октября стоять долго на пороге, это может привлечь к человеку беду и несчастья.

Под запретом в этот день дорогостоящие и крупные покупки, они не принесут радости.

Не рекомендуется присылать в дом невесты сватов 4 октября, пара в будущем распадется.

Стоит отметить, что в былые годы на Кондрата знахари проводили обряды-исцеления для женщин, которые кормили ребенка грудью и страдали маститом. Для этого, необходимо закопать яичную скорлупу в землю, а потом варить воду и наговаривать на нее определенные заговоры. Этой водой отпаивают больную женщину.

Многие люди в этот день читают молитвы святому Димитрию, который являлся покровителем всех бедных и страждущих от легочных болезней. Если в семье у человека имеются люди с такими заболеваниями, то нужно прочесть молебен святому и поставить ему свечу. Люди верят, что после этого страждущий человек начнет выздоравливать.

Приметы и поверья на 4 октября

Многие приметы 4 октября связаны с погодой на ближайшее время. Например, солнечная, но ветреная погода (ветер дует с северной стороны, или с Северо-Востока) в этот день сулит холодную зиму. Погода в этот день предопределяет погоду на последующие 4 недели. Резкое похолодание на Кондрата говорит о том, что зима рано наступит в этом году.

Ухудшение погоды будет, если Луна и Солнце будут находиться внутри ярких красных и фиолетовых кругов. Обилие орехов и малый урожай грибов является признаком снежной и лютой зимы. Холодную зиму стоит также ждать, если кроты носят в свои норы много соломы. Начинается линька у домашних птиц — скоро похолодает.

Жди ненастья, если днем на улице холодно, а к вечеру наступает потепление. Березовые листья пожелтели вверху дерева, весна будет ранней. Если наоборот — верхушки у березы зеленые стоят, то поздней.

Источник: http://rsute.ru/