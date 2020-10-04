04.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Сгорели электропровода с 4 по 8 этажи в общежитии на ул. Попова в Бердске. Людей эвакуировали из-за дыма

09:33 04.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Пожар произошел в коммуникационной шахте высотного дома секционного типа. Пожарным пришлось применять спасательные устройства, чтобы вывести жителей. Это второе подобное ЧП за три дня.

% name% title
На тушение привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава

В Бердске потушили возгорание в доме секционного типа, сообщили в воскресенье в управлении МЧС по Новосибирской области.

3 октября в 11:03 в доме №35 на ул. Попова в Бердске произошло возгорание. В результате пожара огнем повреждены электропровода в коммуникационной шахте с 4-го по 8-й этажи.

Звеньями газодымозащитной службы спасено с применением спасательный устройств 3 человека, самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек (из них 5 детей), пострадавших нет.

Ликвидировали пожар в 11:40. На тушение привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", двумя днями ранее в том же общежитии угарным газом отравился 10-летний ребенок. Возгорание случилось в одной из комнат на третьем этаже примерно в 14.30 в четверг.

На место происшествия выезжали пожарные, полицейские и медики скорой помощи.

Как выяснилось, замкнуло электропроводку стиральной машинки, когда она работала. Произошло задымление и ребенок, находившийся в это время в комнате, надышался угарным газом. Едкий дым распространился по левому крылу большого жилого здания секционного типа.

К моменту приезда пожарных открытого огня уже не было.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", пострадал ребенок к возрасте 10 лет. Ему медики оказали первую помощь. Мать пострадавшего от госпитализации отказалась.

Довольно часть в бывшем общежитии на ул. Попова возникают проблемы с электропроводкой. Вероятно, давно пришло время ее менять.

возгорание задымление пожар тушили эвакуировали электропровода ГУ МЧС по НСО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поменяют электропроводку в общаге?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Влияет ли стресс на зарождение в вас раковых клеток, рассказал онколог
09:45 04-10-2020
Влияет ли стресс на зарождение в вас раковых клеток, рассказал онколог
БердскСгорели электропровода с 4 по 8 этажи в общежитии на ул. Попова в Бердске. Людей эвакуировали из-за дыма
09:33 04-10-2020
Сгорели электропровода с 4 по 8 этажи в общежитии на ул. Попова в Бердске. Людей эвакуировали из-за дыма
Война в Нагорном Карабахе: Алиев заявил о взятии 7 сел
09:30 04-10-2020
Война в Нагорном Карабахе: Алиев заявил о взятии 7 сел
Почему девки снимают избу и зовут туда парней на День Сварога - 4 октября 2020
09:23 04-10-2020
Почему девки снимают избу и зовут туда парней на День Сварога - 4 октября 2020
Три церковных праздника выпали на 4 октября: что категорически запрещено, а что нужно обязательно сделать
09:16 04-10-2020
Три церковных праздника выпали на 4 октября: что категорически запрещено, а что нужно обязательно сделать
Кто из пенсионеров получит выплату в 7600 рублей, озвучил ПФР
09:15 04-10-2020
Кто из пенсионеров получит выплату в 7600 рублей, озвучил ПФР
БердскСколько заразившихся COVID-19 насчитывается на 4 октября 2020 в Бердске?
09:01 04-10-2020
Сколько заразившихся COVID-19 насчитывается на 4 октября 2020 в Бердске?
Больной коронавирусом Дональд Трамп на видео рассказал о своем самочувствии
09:00 04-10-2020
Больной коронавирусом Дональд Трамп на видео рассказал о своем самочувствии
Какой сегодня, 4 октября 2020, церковный праздник?
08:45 04-10-2020
Какой сегодня, 4 октября 2020, церковный праздник?
Крупнейший за Уралом волейбольный центр международного уровня открыли в Новосибирской области
08:31 04-10-2020
Крупнейший за Уралом волейбольный центр международного уровня открыли в Новосибирской области