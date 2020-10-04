Сгорели электропровода с 4 по 8 этажи в общежитии на ул. Попова в Бердске. Людей эвакуировали из-за дыма

Пожар произошел в коммуникационной шахте высотного дома секционного типа. Пожарным пришлось применять спасательные устройства, чтобы вывести жителей. Это второе подобное ЧП за три дня.

На тушение привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава

В Бердске потушили возгорание в доме секционного типа, сообщили в воскресенье в управлении МЧС по Новосибирской области.

3 октября в 11:03 в доме №35 на ул. Попова в Бердске произошло возгорание. В результате пожара огнем повреждены электропровода в коммуникационной шахте с 4-го по 8-й этажи.

Звеньями газодымозащитной службы спасено с применением спасательный устройств 3 человека, самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек (из них 5 детей), пострадавших нет.

Ликвидировали пожар в 11:40. На тушение привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", двумя днями ранее в том же общежитии угарным газом отравился 10-летний ребенок. Возгорание случилось в одной из комнат на третьем этаже примерно в 14.30 в четверг.

На место происшествия выезжали пожарные, полицейские и медики скорой помощи.

Как выяснилось, замкнуло электропроводку стиральной машинки, когда она работала. Произошло задымление и ребенок, находившийся в это время в комнате, надышался угарным газом. Едкий дым распространился по левому крылу большого жилого здания секционного типа.

К моменту приезда пожарных открытого огня уже не было.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", пострадал ребенок к возрасте 10 лет. Ему медики оказали первую помощь. Мать пострадавшего от госпитализации отказалась.

Довольно часть в бывшем общежитии на ул. Попова возникают проблемы с электропроводкой. Вероятно, давно пришло время ее менять.