Почему девки снимают избу и зовут туда парней на День Сварога - 4 октября 2020

В этот день особо чествуют кузнецов, плотников и всех мастеров-умельцев. С этого дня и резали кур, а первых подавали Сварогу в жертву.

День Сварога — праздник мастеров, в особенности, кузнецов

4 октября - День Сварога

Наступил праздник Небесного Кузнеца — Сварога. Землю постепенно сковывает от хляби мороз, влияние светлых Богов падает.

Земля остается на попечении Велеса. Чтобы люди могли пережить тяжелое время, Сварог подарил им топор, искусство ремесла.

Поэтому в этот день особо чествовали кузнецов, плотников и всех мастеров-умельцев. С этого дня и резали кур, а первых подавали Сварогу в жертву.

Девки снимали избу, устраивали братчину и в течение трех дней приглашали парней на гулянку, при том девушка-невеста считалась за хозяйку в доме. На вечерках рассказывали волшебные, страшные и игривые сказки, проводили озорные игры с поцелуями.

Братчиной (другие названия — канун, свеча) называли совместную трапезу полноправных членов однодеревенской общины, устроенной в складчину после молебна. Несмотря на запреты властей, братчины повсюду сохранялись в общественном быту крестьян.

В основе братчины лежал благочестивый обычай — поминание святого, к помощи которого обратилась некогда община для спасения от бедствия.