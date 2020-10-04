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Пугают цифры ковида: Перевалило за полтысячи число "подозреваемых" по коронавирусу на 4 октября в Бердске

11:38 04.10.2020 Фото: pexels.com
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Большая часть бердчан, находящихся под наблюдением, - дети. За последние сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 10 горожан. Результаты тестов станут известны позже.

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328 заразившихся COVID-19 насчитывается на 4 октября 2020 в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба, на 4 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 520 жителей города, из них детей - 339.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 309 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 10 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 4 октября, не выявили новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 328 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

COVID-19 анализы на коронавирус наблюдение тест
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