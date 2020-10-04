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На карантин закрыли весь оркестр и хор оперного театра Новосибирска

11:11 04.10.2020 Фото: Википедии
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Руководство отчаянно ищет музыкантов, чтобы закрыть вакансии. Музыканты стали уходить на больничный после премьеры оперы «Иоланта», которая прошла 19 сентября.

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Сотрудников оркестра и хора новосибирского оперного театра отправили на карантин 
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Музыканты оркестра новосибирского оперного театра могли заразиться коронавирусом, инфекцию подозревают у 35 человек. На карантине также находится весь состав хора.
Подозрение на коронавирусную инфекцию выявили у 35 музыкантов оркестра новосибирского театра оперы и балета, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на собственные источники.

«Там всего 60 музыкантов, которые играют на духовых инструментах. Вчера показывали „Баядерку“, и там только девять человек их было. Часть артистов пригласили из камерного оркестра филармонии. Руководство отчаянно ищет музыкантов, чтобы закрыть вакансии», — рассказал собеседник редакции.

По словам источников, музыканты стали уходить на больничный после премьеры оперы «Иоланта», которая прошла 19 сентября. Всех артистов хора также отправили на карантин.

«Выяснилось после „Иоланты“, что артисты оперы болеют, их родственники, болеют концертмейстеры, которые с ними работали. Никто театр закрывать не стал. Клиника, которая проводила анализы, оказалась несертифицированной. Тесты заново будут делать. Это просто уход от ситуации. [Худрук театра Владимир] Кехман хочет сделать так, чтобы не закрывать театр, — отметил другой источник. — Температура у артистов утром 37,5, к обеду вырастает до 38. А музыканты же легкими работают. Все члены семьи на самоизоляции, дети в школу не ходят. А все из-за того, что руководство театра не остановило работу театра после первых заражений».

Второй показ «Иоланты» театр запланировал на 7 октября, однако собеседник Тайги. инфо опасается, что оперу могут отменить.

«Музыканты реально боятся и трепетно относятся к своему делу, — отметил он. — Напряжение внутри коллектива очень большое. Даже люди, которые бессимптомно переносят, нервничают. Если бы они проводили бы тестирование с конца августа, то и картина была бы другой».

Ранее инфекцию обнаружили у главного режиссера учреждения Вячеслава Стародубцева, который уточнял, что болезнь у него протекает в легкой форме.

больничный вакансии карантин коронавирус музыканты оркестр НОВАТ
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