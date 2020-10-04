Тщательно расследовать дело о самоубийстве журналистки Славиной просит СК и генпрокуратуру Пушкина

Обыск в квартире Ирины Славиной прошел 1 октября. На следующий день она оставила в Facebook сообщение «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию» и покончила с собой около здания нижегородского главка МВД.

Почтить память журналистки в Нижнем Новгороде пришли более 150 человек

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила депутатский запрос генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться, насколько адекватны и обоснованы были действия сотрудников и обстоятельства обыска у журналистки Ирины Славиной (Мухартаевой), который провели накануне ее самоубийства. Об этом депутат сообщила РБК.

Обыск в квартире Славиной прошел 1 октября. На следующий день она оставила в Facebook сообщение «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию» и покончила с собой около здания нижегородского главка МВД.

«Обстоятельства, предшествовавшие самоубийству Ирины Славиной, должны быть расследованы самым тщательным образом. Это необходимо не только родным и близким Ирины, ее коллегам и читателям. Это нужно нам всем: депутатам, чиновникам, сотрудникам правоохранительной системы. Нужно, чтобы остаться людьми», — сказала она.

«Сейчас легче всего объявить Ирину Славину невменяемой, но в эту версию я не верю. На заре перестройки нас, журналистов, писавших правду, тоже называли шизофрениками. Но время все расставило по своим местам», — отметила депутат.

Пушкина добавила, что далеко не во всем разделяет взгляды Славиной, однако гражданскую позицию журналистки нельзя не уважать.

«Как журналистка и как женщина она остро чувствовала дух времени и чужую боль воспринимала как свою. Всегда остра на язык, всегда на передовой, она без недомолвок и компромиссов описывала наши реалии. Она писала, и ее не слышали. Она замолчала, и ее молчание услышала вся Россия», — отметила депутат.

Главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство у здания регионального главка МВД 2 октября. Перед этим она написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», а днем ранее сообщила, что в ее квартире провели обыск. По словам Славиной, силовики не разрешили ей одеться без наблюдения постороннего человека, изъяли ноутбуки, телефоны и блокноты с записями с пресс-конференций. «Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», — сообщила журналистка. Обыски в тот день прошли и у других местных оппозиционеров.

После смерти Славиной нижегородский СК выпустил заявление, в котором исключил связь между самоубийством журналистки и обысками. «Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились», — заявили в ведомстве. В нем указали, что Славина проходила по делу свидетелем, а не подозреваемой или обвиняемой.

В Совете по правам человеком (СПЧ) заявление местного управления СК раскритиковали, назвав их «верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности». В Совете заявили, что расследованием случившегося должен заняться федеральный СК и попросили взять дело под контроль генпрокурора Игоря Краснова.

Следователи начали проверку по факту смерти Славиной. Ей посмертно назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Почтить память журналистки в Нижнем Новгороде пришли более 150 человек. К месту ее гибели они принесли цветы и свечи. 3 октября на пикет с плакатом вышла дочь журналистки.