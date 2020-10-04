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Когда отменят пенсии на Украине: Нет денег, заявил премьер Шмыгаль

12:03 04.10.2020 Фото: Википедии
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Он подсчитал, что через сколько лет на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера. Гражданам придется самим обеспечивать свою старость.

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Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет

На Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии, заявил на лекции в Львовском политехническом университете премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом пишет Украина.ру.

К отмене соцвыплат, по словам политика, приведет изменение демографического состава общества, из-за которого у государства не будет денег на пенсии. Как указал Шмыгаль, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера.

"Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", — сказал премьер.

Государство будет способно выплачивать лишь "небольшую социальную пенсию", и гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость, добавил политик.
Шмыгаль считает, что для решения проблемы необходимо создание накопительной пенсионной системы.

пенсии премьер-министр старость Денис Шмыгаль
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От редакции

Как такое возможно?

Аноним, 04 октября 2020 13:03
НВР:
Ничего удивительного. Когда украдено все, "делают ноги".
Но не стоит заглядывать к украинцам в карманы. У нас то же будет. Как только пенсионный фонд объявит себя банкротом, так и... все свободны. Конечно, возможен и другой вариант: пенсий будет с каждым разом хватать все меньше и меньше. Молодые должны задуматься. Верить сейчас можно только себе, да и то, если нет справки от психиатра.

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