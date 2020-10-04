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Кого из учителей школы №1 Бердска наградил мэр Евгений Шестернин

14:07 04.10.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Почетные грамоты педагогам вручили также спикер Совета депутатов Владимир Голубев и руководитель бердского образования Жанна Тузова.

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Евгений Шестернин наградил учителей школы №1 почетными грамотами

Глава Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Владимир Голубев и директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова наградили учителей школы №1 почетными грамотами.

Почетными грамотами администрации города Бердска были награждены Анна Боровлева и Наталья Толшина, а почетную грамоту Министерства образования Новосибирской области вручили Наталье Тупиковой.

Также Евгений Шестернин, Владимир Голубев, Жанна Тузова и педагогический состав школы поздравили с днем рождения Любовь Ярусову, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

грамота наградили педагоги с днем рождения Евгений Шестернин
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