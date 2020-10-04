Как вернуть отправленные мошенникам деньги, рассказал эксперт

Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам

Если вас обманули мошенники при покупке товара через интернет-сервисы, то шансы вернуть деньги зависят от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Действовать надо "по горячим следам", обратившись в полицию как можно быстрее, а вот просить банк отменить транзакцию смысла не имеет, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы "Амулекс" Алена Зеленовская.

По ее словам, если транзакция была инициирована владельцем карты, то банк не сможет ничего сделать. Если мошенники получили информацию о любых данных карты (номер, пин-код, СVV-код, код подтверждения операции), то шансы вернуть похищенные деньги путем отмены транзакции, обратившись в банк, равны нулю.

Дело в том, что электронные переводы денежных средств по распоряжению клиента производятся оператором, который осуществляет ряд действий, в том числе, получает подтверждение перевода от клиента (тот самый код, который приходит СМС-сообщением). "После окончания этих действий перевод становится безотзывным и окончательным", — уверена Зеленовская.

"Обязательно обратитесь в полицию с заявлением о преступлении. При этом в своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена "менеджеров", сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, данных карты получателя и отразить другие важные сведения", — советует она.

Дальнейшее зависит от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Вернуть свои деньги вы сможете только в случае, если преступники будут пойманы. Ущерб больше 2500 рублей может быть основанием для возбуждения уголовного дела.

При покупке на интернет-сайтах есть свои нюансы. Если товар, приобретенный через надежный сайт, вас не устроил или не оправдал ожиданий, у вас есть семь дней для безусловного отказа от товара и возврата своих денег. Если же оплаченный товар не пришел или вам прислали явно бросовую подделку, то это уже мошенничество, и требовать у продавца возврата денег бесполезно. Зато есть все основания обратиться в полицию с заявлением, заключила эксперт.