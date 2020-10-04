Когда перейдут на дистанционку российские вузы из-за второй волны коронавируса?

Учебные занятия в вузах проводятся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Решение о переводе студентов на дистанционное обучения будет зависеть от эпидситуации в регионе. В Москве уже начали.

Полный перевод вузов на дистанционку пока не планируется

Вопрос о переводе высших учебных заведений России на дистанционный формат обучения пока не планируется, заявили в Минобрнауки. Учебные занятия в вузах проводятся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, к работе не допускаются педагогические работники старше 65 лет или имеющие хронические заболевания.

Решение о переводе студентов на дистанционный формат обучения будет зависеть от эпидситуации в регионе и в стране в целом. Так, с понедельника Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова переводит часть студентов на дистанционное обучение, пишет ТАСС. В очной форме продолжат обучение студенты бакалавриата. Пока ограничения продлятся до конца октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отправить московских школьников на каникулы с 5 октября на две недели, главы других регионов объявили о готовности перевести школьников на "заочное" обучение. Не менее 30% сотрудников московских компаний с понедельника продолжат трудиться в удаленном формате.