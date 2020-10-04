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Пойдут ли воевать в Карабах российские миротворцы? Кремль назвал условия

12:43 04.10.2020 Фото: Википедии
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Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда Армения и Азербайджан стали обвинять друг друга в обстрелах и эскалации конфликта. Ереван и Баку ввели военное положение и всеобщую мобилизацию.

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Никол Пашинян не исключил обсуждения ввода российских миротворцев в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил обсуждение вопроса о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах в рамках переговоров в составе Минской группы ОБСЕ.

Армянский премьер подчеркнул, что с Россией «налажено глубокое сотрудничество в сфере безопасности», и напомнил о присутствии в Армении российской военной базы.

«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — ответил Пашинян на вопрос журналиста телеканала Al Jazeera о возможности введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, передает РТ.

Ранее Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Отправка миротворцев в зону карабахского конфликта возможна только с согласия Еревана и Баку, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», - сказал представитель Кремля.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее отметил, что введение миротворцев в НКР можно обсуждать только на уровне Минской группы ОБСЕ по урегулированию, куда входят Россия, США, Франция. По его словам, Минская группа делает все для установления мира в региона, а Россия – страна-сопредседатель.

Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда Армения и Азербайджан стали обвинять друг друга в обстрелах и эскалации конфликта. Ереван ввел военное положение и всеобщую мобилизацию, выезд из страны запретили мужчинам с 18 до 55 лет. Азербайджанский лидер ввел в республике комендантский час, также объявил частичную мобилизацию и военное положение в ряде регионов и городов.

Армения военное положение миротворцы Нагорный Карабах Никол Пашинян Дмитрий Песков
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Россия будет воевать в Карабахе?

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