Забиты ковидные госпитали: Свыше 2600 пациентов с COVID-19 и подозрением на него лежат на 4 октября в больницах Новосибирской области

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 8 тяжелых пациентов. Кроме этого, под медицинским наблюдением находится 1491 житель региона, 45 268 человек сняты с меднаблюдения.

За все время пандемии в регионе зарегистрировано 13 470 случаев коронавирусной инфекции, умерли 464 человека

По данным оперативного штаба, на утро 4 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 470 случаев коронавирусной инфекции (+77 за последние сутки), в том числе у 809 детей. 12 149 человек выписаны с выздоровлением (+32 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 50 лет и 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 464 человека, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 952.

В больницы районов области госпитализированы 635 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 543 894 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находится 1 491 житель области, 45 268 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" за последние 24 часа не зарегистрировано новых случаев заражения среди бердчан. Но общее число подхвативших коронавирусную инфекцию в Бердске достигло 328.