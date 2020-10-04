04.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Возмутил баннер о русском языке русскоязычных американцев в Нью-Йорке

13:34 04.10.2020 Фото: vk.com
0

По их мнению, многие россияне, живущие в Соединенных Штатах, помогли стране стать процветающей, и многие очень известные русские внесли свой вклад в благополучие Америки.

% name% title
Русские в США попросили убрать провокационный баннер в Нью-Йорке

Президент Конгресса русских американцев (CRA) Наталья Сабельник сообщила в интервью РИА Новости, что организация попросила нью-йоркскую компанию удалить провокационную антироссийскую надпись на баннере, поскольку текст содержит "этническую дискриминацию".

"Мы обратили внимание на то, что на здании Manhattan Mini Storage есть баннер со словами "голосовать, потому что уроки русского дороги", - пояснила Сабельник, предположив, что авторы надписи намекают на российское вмешательство в американские выборы. Россия неоднократно отрицала эти обвинения, заявляя, что они были придуманы, чтобы оправдать поражение на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и отвлечь внимание общественности от реальных случаев фальсификации выборов и коррупции.

Косачев о якобы вмешательстве РФ в выборы в США: Это часть предвыборной кампании

CRA направила письмо руководству Manhattan Mini Storage, призывающее компанию удалить баннер и не размещать такие надписи в будущем. "Честно говоря, я не жду письма в ответ, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что они проконсультируются со своим адвокатом, прежде чем ответить", - подчеркнула Сабельник.

По ее словам, многие россияне, живущие в Соединенных Штатах, помогли стране стать процветающей, и многие очень известные русские внесли свой вклад в благополучие Америки. Сабельник признала право американцев вывешивать любые баннеры, но призвала их авторов не оскорблять другие этнические группы.

Еще одна организация американской русской диаспоры - Совет русского сообщества США - также направила письмо в Manhattan Mini Storage, призывая компанию удалить баннер и угрожая судебным иском, если она проигнорирует этот призыв, сообщает издание UrduPoint News.

баннер выборы в США надпись обвинения русские Наталья Сабельник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Америка сходит с ума?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько школ ушли на дистанционку из-за карантина в России?
16:55 04-10-2020
Сколько школ ушли на дистанционку из-за карантина в России?
Что увеличивает риск смерти от коронавруса, назвали китайские медики
16:40 04-10-2020
Что увеличивает риск смерти от коронавруса, назвали китайские медики
Умерла годовалая девочка после отказа врача положить ее в больницу
16:32 04-10-2020
Умерла годовалая девочка после отказа врача положить ее в больницу
Заказчика строительства синхротрона «СКИФ» за 37 млрд рублей под Новосибирском назвал Мишустин
16:18 04-10-2020
Заказчика строительства синхротрона «СКИФ» за 37 млрд рублей под Новосибирском назвал Мишустин
Как по-советски переименовали Литву и Польшу телевизионщики Белоруссии
16:07 04-10-2020
Как по-советски переименовали Литву и Польшу телевизионщики Белоруссии
БердскКак десантник пушку сделал: «сорокопятку» с колесами 1941 года Сергея Блинова из Бердска не могут отличить от настоящей даже фронтовики
16:00 04-10-2020
Как десантник пушку сделал: «сорокопятку» с колесами 1941 года Сергея Блинова из Бердска не могут отличить от настоящей даже фронтовики
Судьбу Навального в России предсказал сенатор
15:55 04-10-2020
Судьбу Навального в России предсказал сенатор
Красивые поздравления в День учителя 2020 в стихах 1
15:45 04-10-2020
Красивые поздравления в День учителя 2020 в стихах
Война в Карабахе: Взорван аэродром ВС Азербайджана. Каковы потери противника, по данным Армении
15:38 04-10-2020
Война в Карабахе: Взорван аэродром ВС Азербайджана. Каковы потери противника, по данным Армении
Бушует COVID-19: Число заразившихся за сутки превысило 10 тыс. на 4 октября в России впервые с мая 2020 1
15:28 04-10-2020
Бушует COVID-19: Число заразившихся за сутки превысило 10 тыс. на 4 октября в России впервые с мая 2020