04.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Когда ждать третьего всплеска коронавируса в России, рассказал вирусолог

13:48 04.10.2020 Фото: pexels.com
0

Следующая волна заболеваемости COVID-19 будет слабее, чем предыдущие. Но спад не будет быстрым.

% name% title
Вирусолог назвал особенность всплесков коронавируса в России
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Что увеличивает риск смерти от коронавруса, назвали китайские медикиБушует COVID-19: Число заразившихся за сутки превысило 10 тыс. на 4 октября в России впервые с мая 2020Ещё 9 новостей

Следующий всплеск заболеваемости коронавирусом в России будет слабее, чем те, которые были весной и осенью 2020 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост [заболевших] и сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — сказал собеседник агентства. Он прогнозирует, что следующий всплеск заболеваемости начнется весной 2021 года.

При этом спад заболеваемости COVID-19 будет не быстрым, считает Аграновский. «За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может к лету», — отметил вирусолог.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что введение нового локдауна из-за распространения COVID-19 в России сейчас не рассматривается.

COVID-19 коронавирус ослабление прирост прогноз Алексей Аграновский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Человечество наказано надолго?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько школ ушли на дистанционку из-за карантина в России?
16:55 04-10-2020
Сколько школ ушли на дистанционку из-за карантина в России?
Что увеличивает риск смерти от коронавруса, назвали китайские медики
16:40 04-10-2020
Что увеличивает риск смерти от коронавруса, назвали китайские медики
Умерла годовалая девочка после отказа врача положить ее в больницу
16:32 04-10-2020
Умерла годовалая девочка после отказа врача положить ее в больницу
Заказчика строительства синхротрона «СКИФ» за 37 млрд рублей под Новосибирском назвал Мишустин
16:18 04-10-2020
Заказчика строительства синхротрона «СКИФ» за 37 млрд рублей под Новосибирском назвал Мишустин
Как по-советски переименовали Литву и Польшу телевизионщики Белоруссии
16:07 04-10-2020
Как по-советски переименовали Литву и Польшу телевизионщики Белоруссии
БердскКак десантник пушку сделал: «сорокопятку» с колесами 1941 года Сергея Блинова из Бердска не могут отличить от настоящей даже фронтовики
16:00 04-10-2020
Как десантник пушку сделал: «сорокопятку» с колесами 1941 года Сергея Блинова из Бердска не могут отличить от настоящей даже фронтовики
Судьбу Навального в России предсказал сенатор
15:55 04-10-2020
Судьбу Навального в России предсказал сенатор
Красивые поздравления в День учителя 2020 в стихах 1
15:45 04-10-2020
Красивые поздравления в День учителя 2020 в стихах
Война в Карабахе: Взорван аэродром ВС Азербайджана. Каковы потери противника, по данным Армении
15:38 04-10-2020
Война в Карабахе: Взорван аэродром ВС Азербайджана. Каковы потери противника, по данным Армении
Бушует COVID-19: Число заразившихся за сутки превысило 10 тыс. на 4 октября в России впервые с мая 2020 1
15:28 04-10-2020
Бушует COVID-19: Число заразившихся за сутки превысило 10 тыс. на 4 октября в России впервые с мая 2020