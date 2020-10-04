Когда ждать третьего всплеска коронавируса в России, рассказал вирусолог

Следующая волна заболеваемости COVID-19 будет слабее, чем предыдущие. Но спад не будет быстрым.

Вирусолог назвал особенность всплесков коронавируса в России

Следующий всплеск заболеваемости коронавирусом в России будет слабее, чем те, которые были весной и осенью 2020 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост [заболевших] и сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — сказал собеседник агентства. Он прогнозирует, что следующий всплеск заболеваемости начнется весной 2021 года.

При этом спад заболеваемости COVID-19 будет не быстрым, считает Аграновский. «За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может к лету», — отметил вирусолог.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что введение нового локдауна из-за распространения COVID-19 в России сейчас не рассматривается.