04.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Суррогатная мать родила ребенка Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Кадры с первой прогулки

23:14 04.10.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CFzoBsdFGBT/
0

Яна не раз признавалась СМИ, что мечтает еще раз стать матерью и не против суррогатного материнства. Так пара и сделала, Арсений Плющенко появился на свет при помощи суррогатной мамочки.

% name% title
Ребенка для Плющенко и Рудковской выносила суррогатная мать
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
% name% title

Суррогатная мать родила ребенка Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Кадры с первой прогулкиКит Харингтон и Роуз Лесли из "Игры Престолов" станут родителямиЕщё 30 новостей

На своей странице в instagram счастливая звездная мамочка Яна Рудковская поделилась радостной новостью. У них с фигуристом Евгением Плющенко родился сын - Арсений. Яна не раз признавалась СМИ, что мечтает еще раз стать матерью и не против суррогатного материнства. Так пара и сделала, Арсений Плющенко появился на свет при помощи суррогатной мамочки.

Яна с 3 сыном Гном Гномычем уже совершили первую прогулку и опробовали транспорт малыша. Звездная мама оделась в тон черно0-белой коляски и показала кадры с прогулки у пруда.

Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются ! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко .2️⃣5️⃣.0️⃣9️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 💙😇

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Золотая осень 🍁🍂👼🏻👼🏻🍼🍁 Олечка , @olala_sm спасибо за коляску -мечты для малыша ) 💙

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

звезды роды суррогатная мама суррогатное материнство Яна Рудковская Евгений Плющенко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как относитесь к суррогатному материнству?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Восхитительные поздравительные открытки с Днём учителя 5 октября 2020 года
00:29 05-10-2020
Восхитительные поздравительные открытки с Днём учителя 5 октября 2020 года
Гороскоп на понедельник 5 октября для каждого знака зодиака: Гороскоп предостерегает Близнецов в этот день
00:03 05-10-2020
Гороскоп на понедельник 5 октября для каждого знака зодиака: Гороскоп предостерегает Близнецов в этот день
5 октября - Всемирный день учителя: История и обычаи важного праздника
23:54 04-10-2020
5 октября - Всемирный день учителя: История и обычаи важного праздника
Основатель бренда Kenzo модельер Кендзо Такада умер от COVID-19
23:42 04-10-2020
Основатель бренда Kenzo модельер Кендзо Такада умер от COVID-19
Суррогатная мать родила ребенка Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Кадры с первой прогулки
23:14 04-10-2020
Суррогатная мать родила ребенка Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Кадры с первой прогулки
Денежный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года для каждого знака зодиака
23:03 04-10-2020
Денежный гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года для каждого знака зодиака
Изящные поздравления с Международным днем врача 5 октября 2020 года
22:38 04-10-2020
Изящные поздравления с Международным днем врача 5 октября 2020 года
Филипп Киркоров прогулялся на Красной площади с любимой женщиной. Это не Пугачева
22:19 04-10-2020
Филипп Киркоров прогулялся на Красной площади с любимой женщиной. Это не Пугачева
Родительская суббота в октябре 2020: Дата и запреты важного поминального дня
22:15 04-10-2020
Родительская суббота в октябре 2020: Дата и запреты важного поминального дня
Фото-дырка: опять дырка на Черемушной. Теперь прям на тропочке
22:06 04-10-2020
Фото-дырка: опять дырка на Черемушной. Теперь прям на тропочке