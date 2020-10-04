Суррогатная мать родила ребенка Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Кадры с первой прогулки

Яна не раз признавалась СМИ, что мечтает еще раз стать матерью и не против суррогатного материнства. Так пара и сделала, Арсений Плющенко появился на свет при помощи суррогатной мамочки.

Ребенка для Плющенко и Рудковской выносила суррогатная мать

На своей странице в instagram счастливая звездная мамочка Яна Рудковская поделилась радостной новостью. У них с фигуристом Евгением Плющенко родился сын - Арсений. Яна не раз признавалась СМИ, что мечтает еще раз стать матерью и не против суррогатного материнства. Так пара и сделала, Арсений Плющенко появился на свет при помощи суррогатной мамочки.

Яна с 3 сыном Гном Гномычем уже совершили первую прогулку и опробовали транспорт малыша. Звездная мама оделась в тон черно0-белой коляски и показала кадры с прогулки у пруда.

Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются ! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко .2️⃣5️⃣.0️⃣9️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ 💙😇