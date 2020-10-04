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5 октября - Всемирный день учителя: История и обычаи важного праздника

23:54 04.10.2020 Фото: pixnio.com
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Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, для обеспечения всеобщего начального образования (ВНО) к 2030 году странам необходимо привлечь дополнительно 3,3 млн. учителей.

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Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers).

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.

Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.

В последние годы наблюдается массовый отток учителей, вызванный такими факторами, как сокращение бюджета работников государственной службы, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий выход на пенсию пожилых учителей, стресс, истощение физических и духовных сил, и во многих странах — значительное число учителей, умерших от СПИДа.

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, для обеспечения всеобщего начального образования (ВНО) к 2030 году странам необходимо привлечь дополнительно 3,3 млн. учителей.

По случаю Всемирного дня учителя ЮНЕСКО и её партнеры призывают всех помочь в распространении информации о том, что 5 октября отмечается Всемирный день учителя, а также о том, что инвестировать в учителей означает инвестировать в будущее. Международное сообщество и правительства должны объединить усилия с целью оказания поддержки учителям и содействия качественному обучению во всем мире, особенно в тех странах, где проживает наибольшее количество детей, не охваченных школьным образованием.

Источник: calend.ru

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