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Забил до смерти в день свадьбы невесту и бросил ее труп в овраг бывший зэк в Новосибирской области

14:27 04.10.2020 Фото: СУ СКР по НСО
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Как сообщают знакомые пары, молодые познакомились в соцсетях, когда мужчина отбывал наказание в колонии. Как только он вышел на свободу, сыграли свадьбу, которая закончилась трагедией.

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Мужчина в Новосибирской области убил возлюбленную в день свадьбы

Житель рабочего поселка Чик в Новосибирской области убил свою жену в день свадьбы. Об инциденте сообщили знакомые новобрачной с группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, которая представилась подругой погибшей, ее знакомая завела отношения с будущим супругом в то время, как он отбывал наказание в колонии. После того, как мужчина вышел из тюрьмы, пара сыграла свадьбу. Однако в торжественный день муж в состоянии алкогольного опьянения забил жену насмерть и выбросил тело в овраг.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ по Новосибирской области, инцидент произошел 29 сентября.

«Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес своей 35-летней супруге множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям», — говорится в сообщении следователей.

После этого мужчина и женщина зашли в дом, где потасовка продолжилась. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемый признал свою вину и был заключен под стражу, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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От редакции

Нельзя связываться с уголовниками в соцсетях?

Аноним, 04 октября 2020 15:08
НВР: нельзя. Точка.

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