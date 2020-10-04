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Похоронили Тесака в белом гробу: Смотрите видео, как это было

14:39 04.10.2020 Фото: Дмитрия Лобанова / RTVI
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Погребение прошло тихо, без эксцессов и провокаций. При входе на Кунцевское кладбище всех осматривали полицейские.

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Тесака похоронили на Кунцевском кладбище Москвы
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Националиста Максима Марцинкевича (Тесака) похоронили на Кунцевском кладбище Москвы. Проститься с ним пришло несколько десятков человек. На входе всех осматривали полицейские, которые дежурили на Кунцевском кладбище из-за усиленных мер безопасности, сообщил телеканал «360».

Тесака похоронили в открытом белом гробу, люди могли с ним проститься и возложить цветы. Рядом с гробом была палатка, в которой сидели родственники умершего. На траурную церемонию приехал полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. Погребение прошло тихо, без эксцессов и провокаций.

Мертвого Марцинкевича нашли 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, он совершил суицид. На месте гибели Тесака нашли предсмертную записку, в которой он просит извинения у администрации изолятора за причиненные неудобства и просит передать книгу и личный дневник своей возлюбленной.

В СК заявили, что перед смертью Марцинкевич признался в нескольких убийствах, что могло подтолкнуть его к суициду из-за пожизненного срока. Родные Тесака не верят, что он мог совершить самоубийство.

Адвокат Алексей Михальчик рассказал, что специалист провел дополнительный осмотр тела Марцинкевича прямо на кладбище. Следов самоубийства эксперт не нашла, однако заметила признаки насильственной смерти. По подсчетам адвоката, на церемонию прощания пришли три-четыре тысячи человек. Адвокат отметил, что похороны были организованы на средства сочувствующих.

Марцинкевиц, известный своими националистическими взглядами и провокационными акциями, скончался в челябинском СИЗО. Областное управление ФСИН сообщило, что Марцинкевич покончил с собой, в прокуратуре уточнили, что в камере обнаружена предсмертная записка.

Адвокаты Марцинкевича заявили, что его подзащитного пытались принудить к даче признательных показаний по новому делу и требовали подписать некие документы в отсутствии юристов.

Отец Марцинкевича не верит в самоубийство сына и обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье "Убийство" и взять его под личный контроль. По его словам, на теле сына он увидел следы пыток: гематомы, раны, отсутствие ногтей.

изолятор кладбище националист покончил с собой предсмертная записка Максим Марцинкевич
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