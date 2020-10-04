Серийный грабитель в черной маске нападает на женщин в подъездах и на дачах Бердска. Отобрал только что 40 000 рублей

В субботу неизвестный в синей куртке вырвал сумку в подъезде дома на ул. Лунной, в воскресенье отобрал крупную сумму у дачницы в СНТ в районе водозабора.

Полицейские ищут грабителя по всем бердским дачам по приметам, которые указала потерпевшая

В СНТ "Запрудное" в Бердске неизвестный в маске днем в воскресенье отобрал у дачницы крупную сумму денег. Полицейские ищут грабителя по всем бердским дачам по приметам, которые указала потерпевшая.

Напал на бердчанку 4 октября мужчина невысокого роста в синей куртке и черной медицинской маске. По предварительным данным, дачница лишилась порядка 40 тыс. рублей. Об этом стало известно "Курьер. Среда. Бердск" из собственных источников.

Предположительно, этот же грабитель отобрал сумку у женщины накануне, 3 сентября. Сообщение о происшествии в субботу поступило из дома №14 на ул. Лунной вечером. По словам потерпевшей неизвестный в синей куртке и черной маске на лице вырвал сумку в подъезде и скрылся.

Полицейские обследовали дворы и закоулки Микрорайона в поисках грабителя. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", позже выпотрошенную украденную сумку обнаружили в районе бани на ул. Черемушной.