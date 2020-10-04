Красивые поздравления в День учителя 2020 в стихах

Международный День учителя был установлен в 1994 году.

Стихи ко Дню учителя

Стихи ко Дню учителя 2020

Серьезное дело — учителем быть,

Ведь каждого нужно всему научить



И всё показать, обо всём рассказатьИ каждому помощь всегда оказать.

Ведь знаем, учитель — вот главный наш друг,

Который легко объяснит всё вокруг.

Пусть Вами гордится вся наша Земля.

Спасибо за всё, наши учителя!

Осенний день порадует

Теплом и листопадом,



Сегодня День учителя,И мы поздравить рады

Всех тех, кто не сдается,

И рвется смело в бой,

С учебником, с указкой,

Расширив горизонт.

Желаем вам успехов,

Горящих детских глаз,



Что впитывают знания,Ждут с нетерпением вас.

От чистого сердца, учитель родной,

Поздравить хотим вас мы с датой такой.

Ваш праздник как дань доброте и уму,

Ведь учите нас вы не только письму.

Вы в души хотите вложить нам зерно,

Чтоб стать нам людьми помогало оно.



Желаем удачи, желаем тепла,Пусть жизнь ваша будет, как солнце, светла.

Пусть счастья и благ всех вам будет хватать,

А мы вас готовы вовек уважать.

Когда же закончится наш школьный путь,

Нам знания горы помогут свернуть.

Пусть будет жизнь полна цветов,

Мечты пусть сбудутся из снов.



Пусть в доме вашем будет свет.Здоровья, счастья, долгих лет!

Достаток будет пусть достойным,

А новый день — всегда спокойным.

Спасибо вам за труд, за силы.

Вас с Днем учителя России!

Стоит девчонка у доски в очках.

Переживает и дрожит украдкой.



Сама была студенткою на днях.Сегодня учит как писать в тетрадках.

Гипербола, окружность, параллель.

Основа, корни, суффиксы, приставка.

Листает жизнь: сентябрь, январь, апрель.

Вот выпуск, вот за партами малявка.

Вот так листает день за днём тетрадь,

Учитель наш, худющая девчонка,



И годы как-то мимо все летят,И голос как когда-то звонкий-звонкий.

Спасибо скажем всем учителям,

Которые нас жизни научили.

За то, что вы не спали по ночам,

За то, что вместе с нами просто жили.

Стихи, уроки, школьный КВН.

Осенний школьный вальс, олимпиады.



За теплоту, надежность школьных стен,За то, что просто нам вы были рады.

Желаем вам прекрасного всего,

Чтоб жизнь дарила теплые моменты,

Чтоб было понемногу, но всего.

Чтоб говорили чаще комплименты.

Пусть на душе всегда цветёт весна,

И будут благодарными ребята,



Случались, чтоб почаще чудеса.И молоды чтоб были, как когда-то.

День учителя в России

Отмечает вся страна,

С этим праздником поздравить

Вас хотим мы прям с утра!

Ведь учителя работа

Многогранна и сложна,



Постоянные заботыОт утра и до утра!

Пусть же день ваш будет ясен,

Мир отзывчив и прекрасен,

В сердце — радость и добро,

На душе — всегда тепло!

У вас нелёгкая задача —

Детишкам знания нести,



Желаем искренне удачиНа вашем трудовом пути.

Учитель — гордое призванье,

Вам уваженье и почёт,

И пусть в награду за старанья

Растёт зарплата круглый год!

И всем учителям России

Желаем счастья и тепла,



День учителя - любимый праздник многих

Чтоб радость будни приносили,Всегда удача рядом шла!

БлизкИ Вы стали нам за время это,

Вели нас на уроки в первый класс.

Пускай на миг вдруг остановится планета.

Хотим поздравить с днём учителя мы Вас.

Не будем вспоминать сейчас заслуги,

Чтоб все упомнить нужен целый день.



Вы стали нам и мамой, и подругой,И в нас навек искоренили день.

А убедить умете любого

И донести до каждого из нас.

Вы Господом даны нам, право слово.

В Вас плещет неземной энтузиазм.

Пусть будет всё у Вас всегда в порядке,

Чтоб радоваться каждому из дней.



И начинать свой день с простой зарядки,И до мечты добраться поскорей.

Чтоб коллектив был дружным и надёжным,

А мы Вас будем слушаться всегда.

Что нереально станет пусть возможным.

Здоровья Вам на долгие годА.

С Днём учителя! Пусть счастье

Каждый миг в глазах сияет,



Вдохновение щедро даритИ дорогу освещает.

На любой вопрос ответы

Пусть находятся однажды,

И улыбки душу греют,

А успехи будоражат!

Учить детей — святое дело,

Они — надежда для страны.



Вы знаний клад несете смелоВ открытые и чистые умы.

Желаем вам большого счастья,

Пусть исполняются мечты,

Пусть бережет Бог от напастей,

Пусть будет много доброты.

Источник: pozdravok.ru