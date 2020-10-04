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Бушует COVID-19: Число заразившихся за сутки превысило 10 тыс. на 4 октября в России впервые с мая 2020

15:28 04.10.2020 Фото: pexels.com
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Общее число инфицированных в России достигло 1 215 001. Умерли за все время пандемии 21 358 человек, вылечились — 979 143 пациентов.

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В России число новых случаев коронавируса превысило десять тысяч
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Число новых случаев COVID-19 в России впервые с середины мая превысило десять тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием в воскресенье, 4 октября.

Всего за сутки выявили 10 499 новых случаев, умерли 107 человек, выписались из больниц 3284, уточнили в штабе.

У 2920 заразившихся (27,8 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.

Новые случаи зафиксировали во всех регионах. Больше всего их в Москве — 3327. В Санкт-Петербурге отмечено 392 случая, в Подмосковье — 296, в Ростовской области — 234, в Нижегородской — 201, в Воронежской — 179, в Архангельской — 176, в Свердловской — 172, в Кемеровской — 169, в Ханты-Мансийском автономном округе — 155.

Меньше всего новых случаев зафиксировано на Чукотке — один. В Ненецком автономном округе их два, а в Чечне — четыре.

Накануне сообщалось о 9859 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,9 процента.

Общее число инфицированных в России достигло 1 215 001. Умерли за все время пандемии 21 358 человек, вылечились — 979 143.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 34,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Больше всего заболевших в США — 7,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Испания, Аргентина, Мексика и ЮАР.

COVID-19 заболевание пандемия пациент умерли
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От редакции

Нужно готовиться к худшему?

Аноним, 04 октября 2020 16:11
Глобальное враньё.

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