Война в Карабахе: Взорван аэродром ВС Азербайджана. Каковы потери противника, по данным Армении

Армянский штурмовик Су-25 был ранее сбит одним из истребителей F-16 ВВС Турции, как раз дислоцирующихся на аэродроме "Гянджа" в Азербайджане.

Минобороны РА официально заявило, что с территории Республики Армения какой-либо огонь в направлении Азербайджана не ведется

Военный аэродром ВС Азербайджана в Гяндже (в прошлом - Кировабад) уничтожен, сообщает советник президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

"Военный аэродром в Гяндже взлетел в воздух. Первый", - отметил Погосян.

В свою очередь Минобороны РА официально заявило, что с территории Республики Армения какой-либо огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Утром 29 сентября армянский штурмовик Су-25 был сбит одним из истребителей F-16 ВВС Турции, дислоцирующихся на аэродроме в Гяндже. Пилот ВС Армении Валерий Данелин героически погиб.

27 сентября населенные пункты, а также воинские части в Карабахе подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу с азербайджанской стороны. Затем мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях.

Помимо этого, 29 сентября ВС Азербайджана подвергли обстрелу воинскую часть и села в Гегаркуникской области Армении. Напряженность по всей линии соприкосновения в зоне конфликта сохраняется. В Армении и в Карабахе объявлено военное положение.

По последним данным армянской стороны, ВС Азербайджана потеряли 2745 убитыми, есть 7000 раненых, уничтожено 14 самолетов, 14 вертолетов, 123 беспилотника, 4 установки РСЗО "Смерч", 355 единиц бронетехники, передает ru.armeniasputnik.am.