Изящные поздравления с Международным днем врача 5 октября 2020 года

Ежегодно первый понедельник октября знаменует собой праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий — Международный день врача.

Ежегодно первый понедельник октября знаменует собой праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий — Международный день врача

Но примечательно, что, судя по информации на сайтах Всемирной организации здравоохранения и Международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ», официально Международный день врача не был учрежден. В то же время, в России его отмечают, и можно найти соответствующие упоминания в сети интернет. Как бы то ни было, слова благодарности, которые прозвучат в первый понедельник октября в адрес врачей, заслужены ими упорным трудом. Так пожелаем им всего светлого и доброго в самой красивой форме!

С международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю,



Служить профессии своейСамоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение

Болезням дать суровый бой,

Ведь воином здоровья сильным

Доверено самой судьбой.

Желаю вам добра и счастья,

Чтоб радость вам несла семья,



Тепло дарить всем пациентамЖелаю вам душевно я.

Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.



Пусть будет в жизни всё отлично —Как на работе, так и в личном!

Поздравляю с Международным днем врача! От чистого сердца желаю не только спасать здоровье людей, но и беречь свое, желаю деятельности без помех, уважения, востребованности, благодарности окружающих, личного благополучия и счастья, достатка и любви. Желаю, чтобы даже в самых трудных ситуациях всегда находился выход и решение любой проблемы.

Пусть в этот день

Оставят вас заботы.

Здоровья вам!

Да меньше вам работы.

Родных почаще видеть,



А в делах — успеха.Всегда быть оптимистом,Обаянья, смеха,Крепчайшего здоровья!Радости, любви!Удачи, пусть цветными будут сны!

Почетная профессия врачебная,

Во всем незаменимая, лечебная!



Куда же мы без наших докторов!Сегодня каждый вам сказать готов

За труд ваш бесконечное «спасибо»!

И если мы когда-то и смогли бы

Достаточно вас поблагодарить,

То даже так слов может не хватить!

Желаем вам спокойствия души,

Жить радостно, не плакать, не спешить!



Желаем твердых рук и зорких глаз,Счастливыми быть каждый Божий час!

Пускай семья вас любит, бережет,

Пусть мир о вас сегодня всем споет!

Удачи вам, здоровья и тепла,

Чтоб жизнь прекрасной, светлою была!

С международным днем врача,

Я вас сегодня поздравляю,



Простого счастья, на века,От души я вам желаю!

Уверенных движений рук,

Здоровья крепкого, удачи,

Излечить любой недуг,

Придумать лучшие лекарства.

Неудач вам не встречать,

Чтоб было все всегда успешно



И пусть у вас будет всегда,Спокойно на душе и сердце!

С Днем врача от души поздравляю,

И желаю успеха в работе,

Мира в доме, уюта желаю,

Пусть уходят печали, заботы!

Много счастья, сияния улыбок,

Непременно задора, тепла,



Жить без промахов и без ошибок,Среди радости, мира, тепла!

Пока всё плохо часто вспоминаем!

О тех, кто может нам в беде помочь

Зато потом... мы вроде и не знаем...

День есть такой? А может это ночь?

Работать на износ и часто даром

А в мире обстоят дела иначе!



В России доктор может стать и старымОн только для страны совсем незначим!Когда сказать придется «Помогите!»...не стоит Гиппократа вспоминатьРоссийский доктор, Вы уж извините...Умеет и без клятв болезнь изгнать!

В международный день врача

Тебя приятно мне поздравить,



Пусть стороной пройдет печаль,И жизнь лишь лучшее оставит.

Своим задором радуй всех,

Будь лучшим из специалистов,

Пусть на работе ждет успех,

А дома — смех родных и близких.

Пусть подарит День врача

Свет, добро, терпение,



А успехи осенятВсе твои стремления!

В каждом дне тепло живёт,

Радость и надежда,

Без сомнений и невзгод

Жизнь течёт, как речка!

Всем, кто клятву Гиппократа

Дал навек перед судьбой,



Пожелаю я зарплатыСногсшибательно большой!

Благодарных пациентов,

Коллектива лучше всех,

И рабочие моменты

Пусть преследует успех!

Источник: pozdravok.ru