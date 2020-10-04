Судьбу Навального в России предсказал сенатор

Андрей Климов отметил, что люди, подобные Навальному, используются Западом как "штурмовые отряды" для поиска "слабых мест в системе российского суверенитета".

В Совфеде рассказали, какое будущее ждет Навального в России

"Опека" над Алексеем Навальным со стороны западных "кукловодов" продолжится, даже если он вернется в Россию, заявил сенатор Андрей Климов в интервью "Парламентской газете".

Политик отметил, что теперь судьба блогера находится в руках западных специалистов, и вопрос о его возвращении также зависит от их решения.

"Может быть, им покажется правильным вернуть его назад, в Россию. Но поскольку эта публика, как раньше говорили, имеет длинные руки, то даже если этот гражданин вернется — опека будет продолжаться. Кстати, до того, как его вывезли, он тоже вполне явно был опекаем той стороной", — указал Климов.

Политик отметил, что люди, подобные Навальному, используются Западом как "штурмовые отряды" для поиска "слабых мест в системе российского суверенитета".

Ранее Климов опубликовал статью, в которой назвал Навального "заложником западных спецслужб". По мнению политика, если бы блогер не высказал уверенности в виновности российских властей в своем отравлении, то это могло бы завершиться его смертью.

Состояние Навального ухудшилось 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Рейс совершил экстренную посадку и блогера госпитализировали в реанимацию омской больницы.

Врачи не обнаружили в анализах пациента следов отравления, основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое снижение сахара в крови. Спустя несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего восстановления.

Правительство ФРГ заявило, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила.

Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.