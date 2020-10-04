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Как по-советски переименовали Литву и Польшу телевизионщики Белоруссии

16:07 04.10.2020 Фото: Скриншот
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На белорусском ТВ предпочли в такой форме ответить на литовские претензии уязвить Минск, называя Лукашенко «бывшим президентом», а опальную Тихановскую «избранным лидером».

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Телеканал в Белоруссии обозначил в сюжете Литву бывшей советской республикой

Телеканал «Беларусь-1» в одном из сюжетов новостей обозначил Литву «бывшей советской республикой Литвой«, чем вызвал шквал негодования у соседей. Скрин экрана с эпизодом представили журналисты аналитического портала RuBaltic.Ru.

Новость показывали о бывшем кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, находящейся сейчас на литовской территории. Более того, президент Литвы вручал ей какое-то символическое «удостоверение президента Беларуси».

Телевизионщики белорусского ТВ предпочли в такой форме ответить на литовские претензии уязвить Минск, называя Лукашенко «бывшим президентом», а опальную Тихановскую «избранным лидером». На скрине отчётливо видно, как в обозначении государства значится соответствующая надпись.

На другом телеканале Белоруссии — СТВ — решили другое соседнее государство «бывшей Польской Народной Республикой». Варшава просто опешила от поворота событий, ведь власти Польши всеми способами открещивается от коммунистического прошлого, как и Литва от советского.

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Минск президент телеканал
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