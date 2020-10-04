Заказчика строительства синхротрона «СКИФ» за 37 млрд рублей под Новосибирском назвал Мишустин

Уникальный комплекс создаётся в рамках нацпроекта «Наука» в наукограде Кольцово. Первую очередь сдадут в 2024 году. Премьер подписал постановление о заказчике.

Правительство назначило Минобрнауки госзаказчиком строительства синхротрона «СКИФ»

Функция госзаказчика при создании центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») возложена на Минобрнауки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина 4 октября.

Решение повысит уровень научно-технического сопровождения проекта, позволит привлечь опытных специалистов к работе с уникальным оборудованием. Застройщиком комплекса останется Институт катализа Сибирского отделения РАН.

ЦКП «СКИФ», предназначенный для проведения исследований на пучках синхротронного излучения, создаётся в наукограде Кольцово (Новосибирская область), запуск первой очереди проекта запланирован на 2024 год. Ожидается, что по результатам экспериментов удастся получить новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии, энергетике будущего.

На проектирование и строительство комплекса до 2024 года будет выделено более 37 млрд рублей. Создание такой исследовательской установки предусмотрено нацпроектом «Наука».

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 23 декабря 2019 года №1777.