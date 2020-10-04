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Умерла годовалая девочка после отказа врача положить ее в больницу

16:32 04.10.2020 Фото: pixabay.com
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Педиатр оценила состояние девочки, у которой были все признаки ОРВИ, как удовлетворительное. Но в тот же день ребенку стало хуже и он скончался в другой больнице.

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В Самаре из-за халатности врача умерла годовалая девочка

Врача-педиатра приемного отделения ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница им. Н.И. Ивановой» следствие считает виновной в гибели годовалой девочки. Трагедия произошла почти три года назад.

Заболевшую девочку отвезли в городскую детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой. Там ее осмотрела врач-педиатр приемного отделения. Врач оценила состояние девочки, у которой были все признаки ОРВИ, как удовлетворительное. Такое решение позднее было признано необоснованным, что далее признала прокуратура.

Медик отказала в госпитализации годовалого ребенка. В тот же день ситуация ухудшилась —ребенок в тяжелом состоянии повторно был доставлен в другое медучреждение Самары. Там девочка и скончалась, передают самарские СМИ.

После многочисленных обращений и экспертиз было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Теперь разбираться с медиком будет Октябрьский районный суд.

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