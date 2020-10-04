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Родительская суббота в октябре 2020: Дата и запреты важного поминального дня

22:15 04.10.2020 Фото: pixabay.com
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Покровская родительская суббота отмечается перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы (его празднуют 14 октября).

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В этот день поминают ушедших из жизни родителей, родственников и знакомых

Покровская родительская суббота в 2020 году отмечается 12 октября. В этот день поминают ушедших из жизни родителей, родственников и знакомых. Об истории и связанных с этим днем традициях – в нашем материале.

Покровская родительская суббота отмечается перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы (его празднуют 14 октября). В 2018 году Покровская суббота приходилась на 13 октября, в 2017-м – на 7 октября, а в 2016-м – на 8 октября.

Родительская суббота появилась при Иване Грозном в XVI веке. В Русской православной церкви установление Покровской родительской субботы связывается с указом патриарха Иова от 25 февраля 1592 года, который предписывал ежегодно поминать православных воинов, павших при взятии Казани в день Покрова Пресвятой Богородицы в 1552 году. Позднее традиция распространилась на всех умерших родных.

Где и как отмечают

Восточные славяне считали Покровскую субботу родительской (поминальной), хотя и не такой важной и обязательной, как Дмитриевская суббота, которая ежегодно отмечается 8 ноября. Так, у русских традиция поминовения усопших и посещения кладбищ в Покровскую субботу распространена далеко не везде, главным образом на севере Руси, а также на территориях, вошедших в состав России после 1552 года – в Поволжье, на Урале и в Сибири.

В этот день принято посещать кладбища, а также ходить в церковь на служение, произносить молитвы усопшим родственникам, тем самым помогая им этим.

Дома ставят свечи к иконам и достают фотографии умерших родителей. В храмах служат заупокойные службы по запискам прихожан о поминовении.

Ритуальным блюдом поминального стола является кутья. На стол кладут приборов больше, чем присутствует людей. Считается, что души умерших посещают родных и участвуют в трапезе.

В некоторых местностях Белоруссии в этот день отмечали "Покровские деды". Считалось, что в этот день умершие приходят в жилища своих близких, потому в домах обязательно готовили поминальный ужин. Празднование обычно начиналось с пятницы, когда подавался постный ужин и начинались приготовления к субботней изобильной трапезе; реже эти обряды совершались в субботу вечером и в воскресенье утром.

Поскольку постоянной даты у праздника нет, случается, он совпадает с днем памяти апостола Иоанна Богослова (в этом году – 9 октября). Тогда молебен, называемый панафидой, служат не в субботу, как положено, а на следующий день, то есть в воскресенье.

Языческие корни

Восточные славяне считали, что в этот день происходит встреча зимы и осени. Поэтому на Покровскую субботу обычно выпадало последнее гулянье, а после Покрова начиналось время покровских вечерков и домашних посиделок.

По мнению историков, эта традиция уходит своими корнями еще в дохристианский период славян, поскольку обычай поминовения усопших существовал еще у наших предков-язычников. У них были особые субботы, в которые они вспоминали своих близких, безвременно ушедших.

Источник: riatomsk.ru

молитвы Покровская родительская суббота праздник традиции христианство Иван Грозный
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