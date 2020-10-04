Что увеличивает риск смерти от коронавруса, назвали китайские медики

В среднем угроза для жизни от обычных заболеваний при COVID-19 у таких пациентов усиливается в два раза.

Китайские врачи назвали факторы, увеличивающие риск смерти от COVID-19

Обнаружение коронавируса у президента США Дональда Трампа дало новый импульс для дискуссии в Китае относительно опасности коронавируса и перспективы победы над COVID-19. Опрошенные китайским ресурсом «Хуаньцюван» эксперты напомнили гражданам, для каких групп инфекция представляет наибольшую угрозу и почему.

Так, вирусолог из Первой больницы при Пекинском университете Ван Гуанфа среди главных факторов риска назвал возраст пациента. Прежде всего потому, что именно этот параметр влияет на вероятность смертельного исхода у заболевшего коронавирусом.

Согласно проведённым исследованиям, среди больных COVID-19 старше 80 лет уровень смертности достигает ужасающих 14,8 процента. При том, что у более молодых пациентов вероятность летального исхода в среднем держится на уровне 2,3 процента. Ещё одним осложняющим моментом может стать пол больного. По статистике, мужчины чаще становятся жертвами коронавируса, нежели женщины.

С чрезвычайной осторожностью проходить через пики вспышек коронавируса необходимо людям с хроническими недугами. Те, у кого ранее диагностированы повышенное кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания, а также респираторные вирусные инфекции имеют шансы гораздо тяжелее перенести COVID-19, чем здоровые пациенты.

Об ещё одном крайне опасном для пожилых людей моменте рассказала специалист Государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй. По мнению медика, у людей в возрасте, обычно, уже есть какие-то хронические заболевания. И каждое из них под негативным воздействием коронавируса может обостриться и стать причиной серьёзных осложнений или даже смерти пациента. В среднем угроза для жизни от обычных заболеваний при COVID-19 усиливается в два раза.

Кроме того, для пожилых больных требуется гораздо больше времени для выздоровления и больше лекарств, что также может дать впоследствии самые серьёзные осложнения для всего организма.