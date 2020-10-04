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Филипп Киркоров прогулялся на Красной площади с любимой женщиной. Это не Пугачева

22:19 04.10.2020 Фото: instagram.com
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Ходят слухи о нетрадиционной ориентации певца, однако сам он их не комментирует.

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Киркоров опубликовал фото, на котором запечатлен за прогулкой с оперной певицей Анной Нетребко

Поп-король российской эстрады поделился совместным фото с Анной Нетребко. 

Российский поп-певец Филипп Киркоров не любит говорить о своей личной жизни. Единственной женщиной, на которой когда-то женился Киркоров, была Алла Пугачева. С ней артист прожил в браке 11 лет, после чего супруги расстались и вскоре Алла объявила о романе с юмористом Максимом Галкином.

С тех пор прошло много лет, однако Киркоров по-прежнему остается один. Ходят слухи о нетрадиционной ориентации певца, однако сам он их не комментирует. Тем не менее, Филипп часто появляется в компании своих близких подруг, среди которых Светлана Лобода, Ани Лорак и Яна Рудковская.

В частности, на днях Киркоров опубликовал в своем Instagram фото, на котором запечатлен за прогулкой с оперной певицей Анной Нетребко.

"А я иду шагаю по Москве... Признавайтесь, у вас же тоже мгновенно заиграла в голове эта песня? Добавили легкой романтики в нашу осеннюю субботнюю прогулку с моей любимой подружкой", - написал в подписи к фото Киркоров.

Источник: clutch.ua

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