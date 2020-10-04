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Судить Навального за клевету призывает телеведущий Киселев

17:42 04.10.2020 Фото: Скриншот
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Ранее он переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, где останавливался Навальный. Надеть костюм химзащиты от него не потребовали.

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Дмитрий Киселев призвал судить Алексея Навального за клевету

Телеведущий Дмитрий Киселев призвал судить Алексея Навального за клевету, когда тот вернется в Россию после лечения. Об этом журналист написал в воскресенье, 4 октября, в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках следствия необходимо изучить все обстоятельства дела, запросив документы из берлинской клиники «Шарите».

«Цель процесса — установление истины. Вот вам и расследование, которого столь остро требуют европейцы. Навальный, домой!» — заключил телеведущий.

Ранее Киселев переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, в котором останавливался Алексей Навальный незадолго до того, как ему стало плохо. По мнению ведущего, если бы это вещество действительно использовалось в комнате, попасть в нее «можно было бы только в глухом костюме химзащиты с автономной системой жизнеобеспечения» — при этом Киселев вел репортаж в халате. Он также добавил, что увиденная им в Томске картина контрастирует с тем, что происходило в Солсбери, «когда англичане сочли, что им нужно защищаться от "Новичка"».

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Россиянин впал в кому и несколько дней пролежал в городской больнице, после чего его перевезли в Берлин. Европейские токсикологи сделали анализы и заявили, что в крови и моче пациента обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Их же нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.

Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

впал в кому клевета пациент стало плохо Алексей Навальный Дмитрий Киселев
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От редакции

Чем закончится дело с Навальным?

Аноним, 04 октября 2020 17:59
А будут судить ведущих, распространяющих информацию о ложной пандемии? Всех этих мясниковых, скабеевых...
Аноним, 04 октября 2020 19:29
Киселева если по этой статье, да путём полного сложения ( как в американском суде), так сидеть нашему патриоту не одно тысячилтие
Поросёнок Пётр, 04 октября 2020 20:03
Профессиональный лжец с многолетним стажем Киселёв размышляет о клевете, боженьки, как же это мило

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