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Сбил подросток на питбайке 6-летнюю девочку. Ребенок попал в больницу Новосибирска

17:56 04.10.2020 Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Детское ДТП произошло в Советском районе. Мотоциклист сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

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Детское ДТП в Новосибирске: ребенок-водитель сбил другого ребенка

Мини-мотоциклы питбайки – спортивные транспортные средства, а вовсе не детские. Но их небольшие размеры вводят в заблуждение многих родителей, и на дорогах города оказываются водители, едва окончившие младшую школу. К сожалению, у них не хватает ни знаний, ни опыта, чтобы безопасно водить мотоцикл.

ДТП с участием юного питбайкера произошло вчера в Советском районе Новосибирска, около шести часов вечера возле дома №22 на улице Новоморской. Неустановленный подросток лет 12-15 на питбайке сбил шестилетнюю девочку. Малышку госпитализировали, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы, сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Подростка-мотоциклиста, скрывшегося с места происшествия, теперь ищет полиция. Свидетелей просят обратиться в полицию по телефонам 232-23-51, 232-23-21.

байк ГИБДД ищет полиция сбил сотрясение ушибы
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