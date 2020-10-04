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Как сварить идеальные яйца. Секрет раскрыт

18:05 04.10.2020 Фото: pixabay.com
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Кроме того, китайские знатоки рассказали, как выбрать при покупке вкусные яйца.

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Раскрыт секрет варки идеальных яиц

Пользователь китайского портала "Соху" Юэ Цинь поделилась хитростями варки яиц, благодаря которым их вкус будет нежным, а очистить их будет легко.

Автор поста отметила, что существует много способов приготовить яйца. Однако, если необходимо сохранить как можно больше питательных свойств, их нужно именно сварить. При этом при варке многие допускают ошибку, кладя яйца сразу в кастрюлю.

Юэ Цинь предложила дать яйцам полежать в холодной воде десять минут и только потом их отправлять на плиту. Благодаря этому яйца не треснут и получатся нежными на вкус. После варки их нужно обязательно окунуть в холодную воду, благодаря чему скорлупу будет легко снять.

Также она посоветовала потрясти яйцо в руке перед покупкой. Если вы слышите "посторонние звуки", то яйцо несвежее и будет невкусным, передает ИноСМИ.

вкус звук рацион яйца Юэ Цинь
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