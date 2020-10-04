Я всегда виноват: за что не нужно винить себя

Никто никому ничего не должен, а те, кто думают иначе — «жертвы» стереотипного мышления.

Винить себя за расставание, пусть оно окажется очень болезненным, все равно не стоит

За какие поступки по отношению к окружающим не стоит себя винить

Не всегда сказанное и сделанное человеком, даже если оно идет в разрез с общепринятыми нормами поведения, должно становится причиной для извинений. Есть такие вещи, за которые винить себя не стоит. Если поступок продиктован чувствами, шел от души, то никакие объяснения и угрызений совести быть не должно.

Почему не стоит себя винить в расставании с уже не любимым человеком

Если чувства угасли, то не нужно терпеть и оставаться вместе: правильнее дать свободу другому человеку и позволить самому себе обрести счастье, но уже в других отношениях.

Винить себя за расставание, пусть оно окажется очень болезненным, все равно не стоит.

Иногда люди много лет упрекают себя за боль, причиненную разводом партнеру, но не задумываются о том, сколько страданий приносят изжившие себя отношения, без любви и понимания.

Хотя бы один в паре перестал чувствовать себя легко и счастливо — самое время обсудить ситуацию и поискать решения.

Если диалог не получается, значит отношения обречены. Не нужно причинять эмоциональную боль ни себе, ни партнеру: уйти и никогда себя в этом не винить.

Точно также не может быть угрызений совести из-за отказа от предложения, если нет желания его принимать.

И не важно куда зовут, замуж или на веселую вечеринку: не хочется — значит уверенно сказать «Нет!», без тени сомнения, не извиняясь и не упрекая себя за отказ.

Иметь право выбора — абсолютно нормально. Бояться кого-то обидеть отказом в ущерб себе — бессмысленно.

Не стоит себя винить за увольнение и собственное мнение

Уйти с нелюбимой работы или уволиться потому, что так сложились обстоятельства — дело житейское.

Корить себя за это никакого смысла нет: найдется другое место работы, где будет интереснее или зарплата выше.

Пусть и коллектив хороший, и условия труда другим на зависть, но если радости нет, то и совесть терзать не должна.

И никогда не нужно себя винить за то, что живешь, как хочешь, что имеешь собственное мнение и не подстраиваешься под других.

Никто никому ничего не должен, а те, кто думают иначе — «жертвы» стереотипного мышления.

Не мешать другим делать свои ошибки и не «грызть» себя, если не хочется помогать окружающим: это дело добровольное.

Когда родным и близким нужна помощь — это одно и совсем другое дело, если это «друг-прилипала и нытик», у которого всегда все плохо и его нужно постоянно спасать, решая проблемы.

Источник: http://rsute.ru/