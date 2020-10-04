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Отказали тормоза: грузовик протаранил Lexus LX-470 на перекрёстке в Бердске

18:19 04.10.2020
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ДТП произошло сегодня, 4 октября, около 13 часов и обошлось без пострадавших.

Ситуацию усугублял факт присутствия в иномарке малолетнего ребёнка. Он сидел на руках пассажирки Lexus на переднем сидении. «Мёртвая хватка» её рук уберегла малыша от самого страшного, что могло произойти.

Самосвал «КамАЗ», гружённый землёй, двигался со стороны ДК «Родины» по улице Красная Сибирь. Lexus поворачивал на пересечении её с Маяковского в сторону Микрорайона на зелёный сигнал светофора. По признанию водителя большегруза, у его авто отказали тормоза.

— Вижу красный, жму на педаль, а она провалилась, будто ватная, — признался сайту «Свидетель» водитель «КамАЗа».

По его словам, остановиться резче, а не о борт кузова дорогостоящего импортного кроссовера, ему не позволил полностью загруженный землёй кузов.

На вопрос, велик ли ущерб протараненной грузовиком машины, аварийный комиссар, работавший на месте происшествия и отказавшийся представиться прессе, ответил, что причинённый автовладельцу Lexus ущерб «достаточно велик».

— Точная цифра в деньгах определится в результате проводимого мною выяснения, — добавил аварком.

Источник: svidetel24.info

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