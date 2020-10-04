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Сил больше нет: как изменить жизнь к лучшему

19:00 04.10.2020 Фото: pixabay
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В тяжелые моменты, когда человек остается один на один со своими проблемами, чаще всего некому поддержать, успокоить и помочь.

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Опускать руки нельзя: нужно бороться и побеждать обстоятельства, используя знания и резервы организма

Как изменить жизнь к лучшему, если не осталось внутренних сил

Психологи рассказали как изменить жизнь к лучшему, если почти не осталось внутренних сил. В тяжелые моменты, когда человек остается один на один со своими проблемами, чаще всего некому поддержать, успокоить и помочь. Появляется ощущение паники, отчаяния, которые сменяются опустошенностью и безразличием. Опускать руки нельзя: нужно бороться и побеждать обстоятельства, используя знания и резервы организма.

Здоровый сон и правильное питание изменят жизнь к лучшему

Ученые пришли к выводу, что психическое состояние человека напрямую зависит от физического.

Если человек регулярно недосыпает, ест вредную пищу, мало пьет и подвергается стрессам, то его нервная система терпит перегрузки.

Такой личности сложно справится с малейшими сложностями, а перемены в жизни она может воспринять как личный конец света.

Если изменить рацион, обогатив его пищей растительного происхождения, больше отдыхать и спать по 8 часов в сутки, то настроение улучшится, сопротивляемость негативному воздействию окружающей среды — повысится, а решение сложных задач — упростится.

Есть любимое дело, то именно ему стоит посвятить все свободное время: хобби дарит радость, отвлекает от горестных мыслей и дает внутренний покой.

Меньше кофе и больше физических нагрузок прибавят внутренних сил

Если кажется, что силы на исходе, то самое время сократить количество кофе в своем дневном рационе. Еще лучше — заменить его частично травяными чаями.

Когда человеку тяжело, то его организм испытает перегрузки и лишнее возбуждение, которое дает кофеин, ему не к чему.

Другое дело ароматный, теплый мятный, ромашковый или любой другой чай из лекарственных трав. Он снимет мышечное напряжение, расслабит нервную систему, прояснит мысли и будет способствовать принятию правильного, взвешенного решения.

Движение — это жизнь, что давно доказано наукой. Чем хуже человеку морально, тем больше он нуждается в физических нагрузках.

Лучше заняться тем, что доставит удовольствие. Потому вид спорта следует выбирать исходя из личных пристрастий.

Даже неспешные прогулки на свежем воздухе хорошо «отрезвят», возвращая ясность мыслям, насыщают кровь кислородом, а та в свою очередь разносит его по всему организму.

Все это благотворно сказывается на работе мозга, меняет градус настроения и помогает смотреть на жизнь с оптимизмом.

Источник: http://rsute.ru/

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