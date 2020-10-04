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Стояли в пикете памяти Ирины Славиной из Нижнего Новгорода и запускали в небо шары активисты в Бердске

18:12 04.10.2020
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Смысл субботнего мероприятия на площади Горького противники строительства мусорного полигона под Бердском объяснили сайту «Свидетель» и полицейским.

— Мы встали в пикет, чтобы люди помнили об очередной жертве существующего режима, — сообщила корреспонденту «Свидетеля» бердская активистка Наталья Слесарёва. — Ирина Славина, редактор информационного портала Koza.press, на днях облила себя горючей смесью и подожгла у здания главного управления МВД по Нижегородской области, а перед этим она разместила на своей странице в Facebook пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

По сообщению центральных СМИ, накануне акта отчаяния, 1 октября, дома у оппозиционной журналистки и правозащитницы провели обыск как у свидетеля по уголовному делу.

— Разделяю чувства Ирины, заставившие её пойти на столь радикальный шаг, — говорит Слесарёва. – Убеждать в своей правоте бюрократическую машину, сложившуюся в силовых и правовых структурах, практически бесполезно. Иногда – это полная безысходность. В качестве примера приведу эпизод из моей протестной деятельности. В ходе рассмотрения на прошедшей неделе моей апелляционной жалобы на решение бердского суда мои аргументы по поводу одиночного пикета против свалки от 12 июня судья апелляционной инстанции к сведению не приняла.

Возвращаясь к субботнему пикету на площади Горького в память правозащитницы из Нижнего Новгорода, траурную акцию местные «протестанты» закончили запуском воздушных шаров в небо над главной площадью Бердска.

Источник: svidetel24.info

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