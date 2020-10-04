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Полиция Бердска оперативно нашла угнанную в этот же день «шестёрку»

18:26 04.10.2020
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Пропажа с раскуроченным передком обнаружилась на обочине улицы Зелёная роща метрах в пятидесяти от поворота на санаторий «Сибиряк».

Описывающие на месте происшествия в протокольном порядке найденный авто дознаватели отдела МВД по Бердску попросили не снимать их следственные действия и вместе с тем подтвердили, что данная машина числится в угоне.

Другой источник в правоохранительных органах пояснил сайту «Свидетель», что незадолго до обнаружения ВАЗа шестой модели, сегодня, в полицию обращался с заявлением его хозяин.

— Машину оперативно нашли, — добавил источник.

Однако информацией о поимке злоумышленника, не вписавшегося, судя по всему, в крутой дорожный поворот или попытавшегося проехать через лес на чужом «железном коне», в настоящий момент источник не обладает.

Источник: svidetel24.info

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