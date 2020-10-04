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Задушенный 2-месячный младенец с разбитым лицом попал в больницу в Новосибирской области

20:37 04.10.2020 Фото: СКР
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СКР начал проверку по фактам издевательств над новорожденным ребенком, изложенным в СМИ. Инцидент произошел в Черепановском районе.

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Следователи СК организовали доследственную проверку по информации, изложенной в СМИ, о травмировании младенца. Об этом в воскресенье вечером сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области по размещенной в СМИ публикации, из которой следует, что в Черепановском районе в больницу был доставлен двухмесячный ребенок, у которого врачи диагностировали асфиксию и множественные побои на лице, организована доследственная проверка.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подробности - в ближайшее время.

асфиксия младенец побои проверка СМИ Анастасия Кулешова
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