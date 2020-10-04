Подробности смерти: Упал с 17-го этажа мужчина в Новосибирске

Днем 4 октября в Новосибирске произошла трагедия. На ул. Гребенщикова в Калининском районе обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты.
По данному факту СКР проводит доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова "Курьер. Среда. Бердск".
-Личность мужчины устанавливается. Предположительно, он выпал с 17-го этажа. Был в гостях, употребляли спиртные напитки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнила Кулешова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", труп неизвестного был найден под окнами многоэтажки №12 по улице Гребенщикова в микрорайоне Родники утром 4 октября.
Рядом с погибшим, по словам очевидцев, лежали пластиковое ведро и тряпка. Предполагали, что человек упал, когда мыл окно.
Когда я мою окно, то одновременно не держу тряпку и ведро....