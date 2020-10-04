Пришла пора повысить зарплату бюджетникам Абхазии и Южной Осетии за счет казны России

В 2021–2023 годах на эти цели в проекте федерального бюджета заложено в общей сложности 3,6 млрд руб.

Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, ежегодно выделяет безвозмездную помощь этим республикам

Россия профинансирует повышение зарплат бюджетников Абхазии и Южной Осетии. В 2021–2023 годах на эти цели в проекте федерального бюджета заложено в общей сложности 3,6 млрд руб.

Минфин заложил в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку около 1,2 млрд руб. дополнительных ежегодных трансфертов в адрес Абхазии и Южной Осетии. Деньги предполагается направить на повышение зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих в республиках. Это следует из проекта закона о бюджете и пояснений к нему.

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 8 сентября Минфину и Минэкономразвития было поручено «обеспечить выделение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и государственных гражданских служащих Республики Южная Осетия».

В проекте бюджета предлагается зарезервировать на эти цели до 1,25 млрд руб. в 2021 году и по 1,17 млрд руб. в 2022–2023 годах (всего около 3,6 млрд руб.) до принятия правительством России соответствующих решений.

Сколько денег Россия выделяет Абхазии и Южной Осетии

Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, ежегодно выделяет безвозмездную помощь этим республикам. Формально часть таких ассигнований направляется на выполнение социальных обязательств перед российскими гражданами, постоянно проживающими в республиках (массовая выдача российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии началась еще в 2002 году). Так, в 2019 году посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркивал, что тогда на зарплаты и пенсии работающим в республике бюджетникам был выделен 1 млрд руб.

В 2020 году российский бюджет выделит Абхазии и Южной Осетии 12 млрд руб., следует из данных казначейства. Эта сумма включает в себя 6,2 млрд руб. для Южной Осетии, около 5,5 млрд руб. для Абхазии плюс еще 324 млн руб. на уплату российских страховых взносов за неработающее население в обеих республиках.

В 2021 году объем помощи и трансфертов Абхазии и Южной Осетии из российского бюджета увеличится до 13,76 млрд руб. в случае направления средств, резервируемых на повышение зарплат в госсекторе республик (в 2022 и 2023 годах — до почти 14,1 млрд руб. ежегодно).

Источник: РБК