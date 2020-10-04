Основатель бренда Kenzo модельер Кендзо Такада умер от COVID-19

Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса

Основатель культового бренда Kenzo, дизайнер и модельер Кендзо Такада скончался во Франции на 82-м году жизни.

По данным газеты Le Monde, причиной смерти оказались осложнения от коронавируса.

Карьера Кендзо Такады стартовала в 1970 году после публикации фото с его выставки в журнале Elle. Через год японец представил авторскую коллекцию в Нью-Йорке и Токио. После этого он устроил показ мод прямо в цирке, эпатировав искушенную публику.

В 1980-х годах под брендом Kenzo стали выпускать детскую одежду, товары для дома и парфюмерию. Модельер объявил об уходе из модного дома в 1999 году. Сейчас брендом Kenzo владеет концерн LVMH.