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Раздуло лицо, как воздушный шар после окрашивания волос 41-летней Шерри Виртью. Пришлось дважды побриться налысо

13:31 05.10.2020 Фото: instagram.com
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Канадке пришлось дважды побрить голову, чтобы избавиться от токсинов на коже. Виртью убедилась — лучше она будет ходить с седыми волосами, но не беспокоиться за своё здоровье.

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Она красила волосы всего шесть раз в жизни, и всё обходилось без каких-либо проблем

41-летняя Шерри Виртью из Монреаля, Канада, уже не первый год работает парикмахером. Недавно, когда она сама решила покраситься, всё пошло не по плану. Ещё несколько недель она мучилась от ужасной аллергической реакции.

Сама Шерри, хоть и работает в парикмахерской, выступает за естественную красоту. Она красила волосы всего шесть раз в жизни, и всё обходилось без каких-либо проблем. Но недавно, когда канадка решила в очередной раз обновить цвет в домашних условиях, процесс закончился плачевно. Кожа головы и шеи женщины начала гореть, чесаться и опухать.

Когда я поступила в школу косметологии около двадцати лет назад, я узнала, что у меня аллергия на краску для волос. Но такой сильной реакции у меня не было никогда — обычно зуд длился пару недель и проходил - Шерри Виртью.

Однако через пару дней Виртью едва могла надеть на голову свои очки. А ещё через ночь опухлость стала настолько сильной, что женщина не в состоянии была даже открыть глаза. Тогда сомнений не осталось — мощная аллергическая реакция сама не пройдёт. Шерри тут же позвонила в клинику. После осмотра врач выписал ей специально подобранный антигистаминный препарат.

По словам Шерри, потребовался ещё целый месяц, прежде чем зуд и жжение от краски для волос сошли на нет. Мало того, канадке пришлось дважды побрить голову, чтобы избавиться от токсинов на коже. Виртью убедилась — лучше она будет ходить с седыми волосами, но не беспокоиться за своё здоровье.

Источник: life.ru

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