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Шоу за 7,1 миллион рублей устроил блогер, чтобы узнать пол своего ребенка

13:41 05.10.2020 Фото: instagram.com
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Пользователи назвали блогера глупым, ведь тот мог пожертвовать эти деньги на благотворительность.

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Идея заключалась в том, чтобы транслировать на небоскребе 10-секундный обратный отсчет

Автор известного YouTube-канала Anasala Family Анас Марвах подвергся критике зрителей после того, как устроил грандиозное шоу, чтобы узнать пол своего будущего ребенка. Зрители осудили мужчину за трату огромных средств и даже признали его поступок тошнотворным, пишет The Mirror.

Сирийско-канадский блогер Анас Марвах (Anas Marwah), на страницу которого подписаны восемь миллионов человек, нашел необычный способ узнать пол своего будущего ребенка. Ради этой цели мужчина привез всю свою семью (жену и первую дочку) в Дубай. Там находится 163-этажное здание Бурдж-Халифа — одно из самых высоких в мире.

Идея заключалась в том, чтобы транслировать на небоскребе 10-секундный обратный отсчет, после которого вся башня должна была окраситься в яркий цвет в зависимости от будущего пола. Замысел удался, и пара вместе с остальными жителями и туристами Дубая увидели окрашенное в синий цвет здание — это означало, что у Марваха будет сын.

Видео со своеобразной церемонией блогер опубликовал в Instagram. Часть подписчиков порадовались за будущего отца, однако многие зрители осудили его поступок. Судя по комментариям, освещение Бурдж-Халифы стоило семье 350 тысяч дирхамов, то есть более 7,1 миллиона рублей.

«Мне стыдно за них, но сами они, похоже, не стыдятся. Мне жаль их детей», — написал один из пользователей, узнавших реальную стоимость церемонии. Другой назвал блогера глупым, ведь тот мог пожертвовать эти деньги на благотворительность.

Источник: lenta.ru

блогер деньги небоскреб рождение ребенка трансляция Анас Марвах YouTube Instagram
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