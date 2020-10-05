День бабушек и дедушек в октябре 2020 года: Дата праздника, когда нужно обязательно поздравить своих любимых

В этот торжественный день принято собираться всей семьей за праздничным чаепитием, просматривать вместе с бабушками и дедушками старые альбомы и вспоминать былое.

Торжество, призванное напомнить бабушкам и дедушкам о той важной роли, которую они играют в жизни подрастающего поколения

Торжество, призванное напомнить бабушкам и дедушкам о той важной роли, которую они играют в жизни подрастающего поколения, отмечается более чем в 30 государствах мира, в том числе и в РФ. Рассказываем, когда можно будет поздравить родственников в 2020 году

Несмотря на наличие Международного дня пожилых людей, в мире существует еще и такой праздник, как День бабушек и дедушек, который в настоящее время отмечается в более чем 30 государствах мира, в том числе и в России. Его цель - показать старшему поколению его важность и значимость для внуков.

Кстати, у этого торжества нет утвержденной точной даты. Поэтому оно везде отмечается в разное время. В РФ это 28 октября. В нашей стране эта дата постоянная и не меняется от года в год. К тому же выбрана она неслучайно, ведь именно в конце второго осеннего месяца у древних славян отмечались Осенние Деды - праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.

Таким образом, и в 2020 году День бабушек и дедушек приходится на 28 октября. Это будет четверг, но не смотря на рабочий день, постарайтесь найти время и навестить родителей своих мам и пап.

История

Идея отвести для почитания бабушек и дедушек отдельный день в году родилась не так давно, а именно в 2009 году. Тогда с такой инициативой выступало Цветочное бюро Голландии. Точнее, «цветочники» предложили учредить праздник, в который внуки бы дарили своим пожилым родственникам кашпо с живыми цветами, символизирующими в данном случае связь между поколениями - между корнями (бабушками и дедушками) и молодыми ростками (внуками и правнуками).

Естественно, инициативу подхватили многие предприниматели, имеющие отношение к цветочному бизнесу, в том числе и российские. А так как при этом предлагалось создать действительно добрый и семейный праздник, то идею поддержали и обычные люди. Таким образом, праздник вскоре прижился и в Европе, и в Америке, не осталась в стороне и наша страна.

Традиции

Главная традиция праздника следует из его истории. Так, 28 октября принято дарить своим бабушкам и дедушкам комнатные цветы в кашпо. Причем многие выбирают растения «со смыслом»: например, гибискус как символ процветания и долголетия или герань как символ финансового благополучия и стабильности.

Кроме того, в этот торжественный день принято собираться всей семьей за праздничным чаепитием, просматривать вместе с бабушками и дедушками старые альбомы и вспоминать былое.

Также в честь этого торжества устраиваются различные благотворительные акции. Для старшего поколения организуются вечерние встречи с чаем и вкусной выпечкой, бесплатные выставки и экскурсионные прогулки, а также концерты. А некоторые торговые сети дарят всем бабушкам и дедушкам скидки в честь их праздника.

Помимо этого нередко организуется сбор подарков для одиноких пожилых людей, находящихся в домах престарелых. К примеру, в 2015 году подобная акция под названием «Подарок с любовью» прошла в Москве.

28 октября проводятся и различные флешмобы. Так, пару лет назад в российской столице состоялся танцевальный флешмоб «Подари цветок», участники которого языком танца постарались передать всю суть праздника.

Источник: kp.ru