Когда Велесова ночь в октябре 2020 года: Традиции праздника и гадания в это мистическое время

В этот день славяне предпочитали не выходить из дома - они верили, что каждая дорога в Велесову ночь меняется и ведет неосторожного путника не туда, куда он направлялся, а в мир Нави.

В 2020 году славянский день перехода из осени в зиму отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября

В 2020 году славянский день перехода из осени в зиму отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Рассказываем об истории и традициях праздника.

Для многих ночь с 31 октября на 1 ноября ассоциируется с Хэллоуином или Самайном, западными праздниками в канун Дня всех Святых. Но мало кто знает что в славянской традиции на эту дату приходится свой праздник - Велесова ночь.

Ночь в канун Дня Всех Святых на западе всегда считалась праздничной. Древние кельты на Самайн жгли костры и пировали, оставляя подношения предкам, сегодня современные американцы колядуют, смотрят ужастики и веселятся. Почему же тогда наши предки предпочитали в эту ночь не выходить из дома, не разговаривать с незнакомцами и зажигать как можно больше света?

Когда отмечается

Как уже говорилось, Велесова ночь это время с захода солнца 31 октября до рассвета 1 ноября. Считалось, что именно в это время вся живая природа погружается в сон, земля отправляется на покой, в котором будет пребывать, пока ее не разбудит первая весенняя оттепель. Все работы в огороде и поле к этому дню должны были быть завершены.

История праздника

Славяне верили, что помимо нашего мира, мира Яви, существует и мир Нави - мир духов, злых и добрых. И в ночь перехода от осени к зиме, когда Белобог передает Коло (колесо) года своему брату Чернобогу, граница между мирами истончается, и духи могут свободно гулять среди людей, а люди попасть в мир духов. Стражем же пути между Явью и Навью традиционно считался бог-чародей Велес, покровитель ворожбы и домашнего скота.

В этот день славяне предпочитали не выходить из дома - они верили, что каждая дорога в Велесову ночь меняется и ведет неосторожного путника не туда, куда он направлялся, а в мир Нави. По этой же причине новое знакомство в такое время считалось дурной приметой. Встреченный в этот день человек не может принести в вашу жизнь ничего хорошего, зато с ним придут беды и несчастья.

Традиции праздника

Ночь, когда граница между мирами истончается и духи приходят в наш мир, славяне предпочитали проводить в кругу семьи. Зажигались праздничные свечи, защищающие от злых духов, на порог и подоконники клали рябиновые ветви, а во дворе до самого утра горел костер.

Считалось, что вместе со злыми духами в этот день приходят и умершие предки. Поэтому Велесова ночь традиционно считалась семейным праздником. За столом с богатой трапезой, за которым собиралась семья, стояла лишняя столовая утварь для тех родственников, кто решил навестить потомков, велись тихие разговоры.

Семьи, которые верили в присутствие у себя в доме домового, в эту ночь оставляли ему подношение - брагу и сладости. Подношения должны были стоять всю ночь, а утром их выливали на землю за порогом и скармливали птицам.

Гадания в Велесову ночь

Также традиция предписывала совершать в Велесову ночь гадания и заговоры. Так как Велес считался покровителем ворожбы, всем гаданиям, совершенным в этот праздник, наши предки доверяли как себе. Вот пример нескольких традиционных гаданий:

Помощь предков. Если вы находитесь в затруднительном положении, можете попросить о помощи умерших предков. Перед сном представьте себе последнего умершего родственника и расскажите о своей проблеме. Если во сне вы увидите его, то это добрый знак - предки услышали просьбу и помогут вам в решении проблемы

Исполнение желаний. Перед сном в Велесову ночь можно загадать желание. Для его исполнения положите под подушку яблоко, а утром съешьте. Кстати, при очищении яблока от кожуры следите за тем, какой длинны получается стружка - чем она длиннее, тем дольше вы проживете.

Гадание на верность. Что бы проверить верность своего супруга или супруги, проденьте его или ее обручальное кольцо через красную шерстяную нить. Если кольцо качается, то ваш брак под угрозой.

Взгляд в будущее. Зажгите свечу и вглядитесь в ее пламя. Если сумеете разглядеть огненном танце очертания предметов и людей и понять, что они значат, то сможете узнать о том, что вам готовит судьба.

Велесова ночь сегодня



Сегодня мало кто празднует Велесову ночь, но если вы решите это сделать, то стоит соблюсти несколько традиций.

Постарайтесь так же, как и наши предки, провести ее в кругу семьи. Зажгите свечи, чем больше тем лучше. За праздничным столом, накрытым новой скатертью, вспомните всех ушедших друзей и родственников, помяните их добрым словом. На подоконнике оставьте часть угощения, а утром отдайте его бездомным животным. Если подношение было съедено - это хороший знак.

Главное, постарайтесь в Велесову ночь насладиться жизнью, прочувствовать все ее прелести. Вкусная еда, приятные разговоры, уютная атмосфера - все это должно напоминать вам о том, что вы живы и мир Нави встретит вас еще нескоро.

Источник: kp.ru