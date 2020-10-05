Озимый чеснок-2020: чем протравить и как посадить

Посадка озимого чеснока – важное событие в перечне работ огородника на осень. В 2020 году есть такая проблема, как покупка хорошего сортового чеснока – дорого, но оно того стоит. Об этом и других нюансах в подробностях читайте дальше!

Для получения хорошего урожая чеснока посадочный материал рекомендуется обновлять хотя бы один раз в 3-4 года

Благоприятные дни посадки озимого чеснока

Сроки посадки чеснока рассчитываются в зависимости от региона так, чтобы до начала заморозков прошло две недели.

До наступления холодной погоды чеснок должен укорениться.

Для Владимирской области ориентировочный период - с 20 сентября по 16 октября.

Последнее время зимы стали непредсказуемые, поэтому некоторые специалисты рекомендуют высаживать озимый чеснок в два срока: в конце сентября и в середине октября.

Хороший показатель для начала высадки - если утренняя температура почвы несколько дней подряд не превышает 14–15ºС.

После чего сажать чеснок

Чеснок лучше всего высаживать на то место, где в прошлом году росли огурцы, капуста, кабачки или бобовые культуры.

Нельзя сажать его после лука и других луковичных растений - у них общие болезни.

На место земляники посадить можно, но только в том случае, если земля не заражена нематодой.

Не лучшими предшественниками могут стать и пасленовые, которые способны заразить чеснок фузариозом.

Чем протравить чеснок перед посадкой

Для того, чтобы подготовить озимый чеснок к посадке, надо чесночную головку аккуратно разделить на зубчики, не повреждая оболочку и корневую зону (донце).

Отобранный материал на 2 часа замочить в 1%-растворе марганцовки или подержать в растворе любого фунгицидного препарата, согласно инструкции. Отлично подойдет, например, препарат «Максим».

Кто-то предпочитает обрабатывать зубчики солевым раствором (1 столовая ложка соли на литр воды). В этом случае чеснок держат в жидкости не более двух минут.

После обработки зубки подсушивают.

Схема посадки озимого чеснока

Лучший вариант - посадить вдоль грядки, в два ряда.

Чем крупнее зубчики, тем больше надо делать промежуток между ними.

Ориентировочное расстояние между зубками – 10-15 см, между бороздками – 20-25 см.

Земля должна быть рыхлая. Глубина посадки примерно 5-7 см.

Если есть возможность, советуем посыпать на дно лунок крупнозернистый речной песок.

Чем мульчировать грядку с озимым чесноком

Для мульчирования используют торф, перегной, опавшую листву. Они препятствуют потере почвой влаги, а также предохраняют посадки от вымерзания зимой.

Можно накидать сверху лапник или старые ветки малины.

В междурядья хорошо посеять сидераты. Например, горох.

Последующий уход весной и летом

Весной следует убрать мульчу в сторону, чтобы согреть почву естественными солнечными лучами и ускорить рост.

Как только почва прогрелась и начали появляться маленькие зеленые побеги, немного мульчи нужно вернуть на место, чтобы сдержать рост сорняков и удержать влагу.

Если почва не очень сухая, то обильного полива чеснок не требует. Чем меньше воды, тем более концентрированный будет аромат чеснока.

Сортосмена

Для получения хорошего урожая чеснока посадочный материал рекомендуется обновлять хотя бы один раз в 3-4 года.

Если нет возможности приобрести именно сортовой чеснок, в качестве семян используют маленькие воздушные чесночные луковицы (бульбочки), полученные из цветоноса - стрелки хорошо развитого растения. Их высаживают на зиму в год сбора, предварительно отсортировав и высушив.

Сроки посадки и процесс подготовки почвы такой же, как при посадке зимнего чеснока зубками. Семена высаживают на расстоянии 4-6 сантиметров друг от друга и углубляют от трех до четырех сантиметров.

Укрывающий слой мульчи должен составлять порядка 2 сантиметров. Весенний уход за растениями совпадает с уходом при посадке зубками.

В первый год из бульбочки вырастает однозубковая луковица (севок), которая потом послужит хорошим обновленным посадочным материалом. При этом очень важна своевременная уборка урожая, так как созревшие однозубковые луковицы склонны к самозаглублению. Время уборки можно определить по состоянию растения - листья начинают желтеть и поникать.

Спустя два года маленькие воздушные луковицы вырастут в луковицы стандартного размера.



Источник: agroxxi