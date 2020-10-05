Замечательные поздравления в стихах и прозе с Днем учителя 5 октября 2020 года

День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом был издан 29 сентября 1965 года. Начиная с 1980 года, его праздновали в первое воскресенье октября.

День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом был издан 29 сентября 1965 года

Кто из нас не помнит Дня учителя, восхитительно веселого и бесшабашного, так как все уроки в этот день проводили не учителя, а старшеклассники? Тогда все ходили веселые, с букетами и конфетами, устраивались праздничные концерты и веселые выступления.

День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом был издан 29 сентября 1965 года. Начиная с 1980 года, его праздновали в первое воскресенье октября.

В 1994 году случилось событие, которое задело и российских учителей: ЮНЕСКО ввела празднование Международного дня учителя 5 октября. Россия немедленно присоединила празднование «своего» Дня к этой дате, поэтому с 1994 года День учителя в России отмечается 5 октября.

Другие страны региона (Украина, Кыргызстан, Казахстан, Латвия, Белоруссия и Молдова) по-прежнему отмечают День учителя в первое воскресенье октября.

Сегодня с Днем учителя

Хотим поздравить Вас,

Желаем Вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,

Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,

Желаем Вам удачи,



Здоровья и любви!

Нелегкий труд — детей учить

И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,

Найти все нужные слова.

И в День учителя от нас

Примите благодарность,

Она честна, не напоказ,



Так пусть приносит радость.

Ваш терпеливый, нужный труд

Достоин восхищения,

Пусть все цветы для вас цветут,

Добавив вдохновения.

Поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть, благодаря Вашим стараниям и усилиям, весь мир с каждым днем становится грамотнее, образованнее, умнее и просвещеннее. Желаю Вам здоровья и терпения, внутренней умиротворенности и гармонии, уважения окружающих и искренней благодарности за Ваш великий труд. Пусть Ваши ученики вместе с Вами добиваются невероятных высот успеха, пусть Вам сопутствует удача во все-всех-всех делах!

Вас хочется поздравить от души

За то, что Вы профессией живете.



За то, что с нами многое прошлиИ жизнь Вы посвящаете работе.

Найти непросто к каждому подход

И никого случайно не обидеть.

Уверенность вселить, идти вперед,

Хорошее во всем суметь увидеть.

Учитель — это первый человек,

Кто подает пример и вдохновляет,



Желаем счастья Вам на целый век,Глаза пусть Ваши радостью сияют.

Пусть будет чашей полною ваш дом,

И на работе будет все в порядке,

Чтоб реже вы сидели за столом

Бессонными ночами за тетрадкой.

Чтоб было все: достаток и уют,

Чтоб уважали труд Ваш благородный.



И в Вашу честь пусть прогремит салют.Вы многого и лучшего достойны.

Спасибо Вам за Ваше понимание,

За доброту, терпение и труд.

За щедро нам дарованные знания,

За много отработанных минут.

Ведь переоценить Ваш труд так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.



И без таланта просто невозможноУченикам себя всю посвятить.

Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

Чему вы учите, чтобы не было зря,

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!

Спасибо Вам хотим сказать,

За доброту и знания Ваши.



Детей непросто обучать,Учителя труд очень важен.

Вам в день учителя желаем

Большого вдохновения,

Сердечно Вас мы поздравляем

Хорошего Вам настроения!

Учитель — не профессия,

А дар, что свыше дан!



Поди, управься с ребятней:Они же ― ураган!

Уже урок — а в классе гам,

Шпаргалки, двойки тут и там.

Всех научи, всем подскажи

И присмотри, и проследи.

С Днем педагога, Вас! Цветов

И самых теплых, щедрых слов.



Детей послушных, благодарныхИ достижений триумфальных.

Пусть каждый миг и каждый час

Судьба балует щедро Вас.

Привносит в жизнь тепло и смех,

Веселье, счастье и успех.

Учитель, педагог, наставник,

Ваш труд теплом души согрет.



И в День учителя мы славимВсех, кто нам дарит знаний свет.

Мы благодарны вам без меры

За всё тепло, терпение, труд.

Желаем вам добра и веры,

И пусть невзгоды все уйдут!

С Днем учителя Вас поздравляем

И желаем мы Вам долгих лет.



Помним, ценим Ваш труд, уважаем.Мира, счастья, здоровья, побед!

Пусть сбывается всё, как по нотам,

И поменьше пусть будет невзгод.

Пусть в приятных проходит заботах

Каждый-каждый учебный ваш год!

Последний звонок или первый —

Очень много их в жизни у вас.



Замечательный, точный и верный —День Учителя — праздник сейчас!Редко мы успеваем поздравить,А порой забываем совсем.Вы нам вправе и двойку поставить,Отчего же прощаете всем?Когда непросто всё порою...... терпенье надо... и держись!Работа? Точно! Но не скрою,Учитель — это просто жизнь.

Педагогом не стали б Вы, если

Отдыхать лишь мечтали бы в кресле.

За умом Вашим нам не угнаться.

Да в активности — и не тягаться.

Рады мы Вас сегодня поздравить,

А талант педагога прославить!



В этот праздник, учителя День,О вас спеть даже будет не лень.К Вам всегда мы бежим за советом.Разрешите сказать нам букетом:Уважаем Вас, помним об этом!

Источник: pozdravok.ru