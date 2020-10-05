Гороскоп на понедельник 5 октября для каждого знака зодиака: Гороскоп предостерегает Близнецов в этот день

Этот день принесет негативные эмоции Рыбам. Положение планет наделит вас вспыльчивостью и обостренной эмоциональностью.

Астропрогноз на 5 октября

Гороскоп на 5 октября 2020 года рекомендует Овнам - этот день стоит посвятить решению рабочих вопросов, так как именно сегодня ваши усилия принесут свои плоды, и вы быстро добьетесь нужного результата. Все, что вы задумали непременно принесет пользу.

Сегодня одинокие Тельцы найдут себе свою половинку. Вас ждут серьезные отношения, а впоследствии создание семьи. Этот день благоприятен для создания совместного быта, переезду к своей половинке. В отношениях будьте готовы идти на уступки и оказывать заботу.

Гороскоп предостерегает Близнецов - именно сегодня накопилось все раздражение и непонимание к партнеру. Не давайте обиде поглотить вас. Пусть ваша половинка порой ведет себя недостойно и порой странно.

Ракам не следуйте слепо советам друзей и постарайтесь не полагаться на опыт. Лучше довериться интуиции. Ваша привычка все контролировать может привести к ссоре с близкими. Вас ждут приятные изменения в личной жизни. Сегодня приснится вещий сон.

Львов сегодня вас ждет успех на работе. Поэтому, можно смело обращаться к руководству. Не нужно делиться успехами с коллегами, это приведет к сплетням и препятствиям с их стороны. В личной жизни же наоборот наступит сложный период, который будет сопровождаться ревностью и недовольством.

Этот день у Дев благоприятен для начинаний. Смело беритесь за любое важное дело. На работе могут возникнуть проблемы, но если вы будете меньше заискивать перед руководством, то ваш авторитет не пострадает. Будьте находчивей, если хотите изменить ситуацию.

Весов в семейных отношениях ждет гармония. Дети будут радовать, теплые взаимоотношения с родными принесут счастье. В целом день будет успешным. Поэтому постарайтесь закончить начатые дела, если хотите хороших результатов.

День Скорпионам омрачит плохое расположение духа. Неблагоприятно на вашем состоянии могут сказаться проблемы со здоровьем или ложь, что притормозит ваше духовное развитие. Сегодня нужно разобраться в своих желаниях и понизить планку в выборе партнер.

Как говорит гороскоп, избавиться от напряжения Стрельцы смогут, когда исправят старые ошибки. Ваше самочувствие, несомненно, улучшится, если решите проблемы и преодолеете препятствия. Проводите больше времени в семейном кругу. Тратьте больше сил на отношения в семье и дом.

Самый благоприятный день у Козерогов. На работе вас ждут приятные новости, а дома будут царить гармония и радость. В отношениях с любимыми произойдут положительные перемены. Не бойтесь новых дел, вас ждут отличные результаты. Возможно, вам поступят выгодные предложения.

Водолеи в первой половине дня получат перспективное предложение. Вас ждут новые возможности, которые приведут к интересным знакомствам и приятному сотрудничеству. Положительные эмоции подарит вам путешествие, в котором вы обретете новых друзей и зарядитесь энергией.

Этот день принесет негативные эмоции Рыбам. Положение планет наделит вас вспыльчивостью и обостренной эмоциональностью. Сегодня вы готовы жертвовать собой и склонны к иллюзиям.

Источник: izvmor.ru