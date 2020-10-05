Как молиться у иконы Божьей Матери «Услышательница» 5 октября и чем она помогает

В России икону называют Услышательница

История названия иконы

Согласно православному преданию, в Зографском монастыре подвизался инок Косьма (Косма). В юности ему сватали невесту, но стремление юноши-болгарина к Богу было сильней мирских радостей, и он сбежал на Святую гору, чтобы стать монахом. Он знал греческий язык, и на Афоне его охотно приняли. Косьма был благочестивым, ревностным иноком. Однажды на Благовещение в церкви Ватопедского монастыря он увидел прекрасную женщину, которая свободно ходила посреди монахов и делала распоряжения. Сердце его смутилось, ведь женщинам запрещено бывать на Афоне. Откуда же она взялась и почему её не прогнали? Но когда Косьма вернулся к себе в Зографский монастырь и рассказал об увиденном духовному отцу, тот не удивился, а стал расспрашивать о внешности и поведении женщины. И только из разговора со старцем Косьма с изумлением узнал, что видел саму Пресвятую Небесную Царицу — Богородицу.

Как-то раз, оставшись в одиночестве в храме, Косьма вознес Богоматери пламенную молитву. Он просил указать путь спасения. Как только инок помолился, Божья Матерь откликнулась. Он услышал Её голос, просивший Сына Иисуса Христа научить инока спасительному пути. И тут же послышался ответ, указавший путь безмолвия.

Косьма внял Божественному наставлению и, взяв у настоятеля благословение, ушёл в пустыню. Став отшельником, он жил в пещере и проводил жизнь в тяжелых подвигах. Косьма владел даром прозорливости. Однажды к нему в гости пришли двое подвизавшихся из Хилендарского монастыря. На прощание они услышали от Косьмы предостережение: он посоветовал им разбить тыквенный сосуд с вином, который монахи припрятали в лесу. Отшельник прозрел, что в сосуд заползла змея. Монахи послушались святого и подивились его предвидению, прославляя и благодаря Бога и святого Косьму за спасение жизни.

Расскажем и другой случай прозорливости Косьмы и его ясного внутреннего зрения. В одну из Страстных седмиц, незадолго до Пасхи, он увидел в воздухе, как душу хиландарского игумена истязают демоны, и отправил в монастырь вестника с просьбой молиться об усопшем. В Хиландаре подивились и не поверили, ведь только что игумен был жив и даже намеревался служить литургию. Но оказалось, что игумен на самом деле внезапно скончался у себя в келье.

Господь во всем помогал отшельнику. Однажды Косьма тяжело заболел и, ослабленный плотским страданием, возжелал рыбы. Вдруг к пещере, где жил святой, с небес опустился орёл и положил рыбу. Косьма вознёс Богу благодарственные молитвы, приготовил рыбу, но перед трапезой услышал голос, повелевший частично оставить её подвизавшемуся неподалёку пустыннику Христофору, владельцу рыбы. Назавтра Христофор пришел навестить отшельника, и тот с большим удивлением узнал, что вчера орёл унёс рыбу этого пустынника.

Незадолго до смерти Косьма был удостоен явления Господа Иисуса Христа, который предупредил его о предстоящем испытании – три дня Косьма был истязаем демонами по попущению Божию. С христианским терпением выдержав испытание, он принял Причастие и мирно преставился Богу

Отшельник Косьма был причислен к лику святых. Икона, у которой преподобный Косьма слышал голос Богоматери и получил Божественное откровение, была названа «Услышательницей», потому что Небесная Заступница услышала мольбы инока и не замедлила откликнуться.

Копии иконы «Услышательница»

В Киевской области, в селе Фасовая Макарьевского района, находится старый список с зографской иконы. В 1999 году икона была явлена миру: жительница этого села, одна из прихожанок, передала Свято-Николаевскому храму образ Богородицы. Во время литургии произошло чудесное обновление образа: он был прежде потемневшими и блеклыми от старости, а теперь все краски обновились, стало видно несомненное сходство с зогафской «Услышательницей». На иконе художник изобразил лилию в руке у Богоматери, видимо, для того чтобы подчеркнуть Её чистоту и непорочность.

Ещё есть копия в недавно открытом православном храме Ашхабада. Она была создана в начале XX века на Афоне и в середине прошлого столетия попала в Свято-Николаевский собор Ашхабада (по неисповедимому Божьему промыслу и там, как в селе Фасовая, Богородица через икону «Услышательница» явила чудеса в Никольском соборе), где хранилась до июня текущего года.



Это – чудотворный образ Матери Божией, названный – Епакууса, что означает – «Отвечающая на молитвы». В России икону называют Услышательница. Тех, кто молится перед этой иконой Матерь Божия всегда услышит.

Вот свидетельство преподобного Космы Зографского, на большой праздник видевшего Саму Владычицу, посещающую монастырь Ватопед на Афоне. Спросив своего старца, преподобный уверился, что видел не простую женщину, а Саму Игумению святой горы. Она невидимо посетила Афон и только святому Косме разрешила увидеть Своё посещение наяву. И он видел, как Матерь Божия Сама всем распоряжалась и в храме во время службы, и за трапезой.

– Знаешь, как-то неудобно, идёшь к старцу, монаху, а несёшь с собой вино…

– Но мы же собирались его с собой домой принести, да какое это вино, там и градусов-то почти нет!

Рассуждали два друга, глядя на выдолбленную тыкву, предусмотрительно наполненную лёгким молодым вином.

-Давай спрячем нашу тыкву, а на обратном пути заберём. Кто её здесь найдёт…

Согласившись, что это – хорошая идея, друзья запрятали тыкву в колючие заросли шиповника и двинулись к пещере, где жил отшельник. Святой старец, разрешив все их недоумения, при расставании с улыбкой заметил: «Дети, а тыкву свою разбейте, внутрь змея ядовитая заползла и отравила вино». Так и было. Друзья пришли благодарить старца.

Это был преподобный Косма Зографский, а происходило это в 14 веке.

И сегодня монастырь Зограф скрыт на горе и невидим с берега среди густых зарослей. Посвящённый святому Георгию Победоносцу, он имеет среди своих многочисленных святынь не только икону этого святого, написанную Ангелом (поэтому монастырь и назван Зограф, то есть Живописец), но и одну очень редкую икону.

Это – чудотворный образ Матери Божией, названный – Епакууса, что означает – «Отвечающая на молитвы». В России икону называют Услышательница. Тех, кто молится перед этой иконой Матерь Божия всегда услышит.

Вот свидетельство преподобного Космы Зографского, на большой праздник видевшего Саму Владычицу, посещающую монастырь Ватопед на Афоне. Спросив своего старца, преподобный уверился, что видел не простую женщину, а Саму Игумению святой горы. Она невидимо посетила Афон и только святому Косме разрешила увидеть Своё посещение наяву. И он видел, как Матерь Божия Сама всем распоряжалась и в храме во время службы, и за трапезой.

Тогда подвижник, оставшись один в храме, обратился к иконе Матери Божией: «Как мне спастись?»

И сейчас же услышал голос Богоматери:

– Сыне и Боже мой! Научи раба Твоего, как ему спастись.

На что Господь отвечал:

– Пускай удалится из монастыря на без­молвие.

Так скоро услышала Царица Небесная молитву подвижника. Святой долго прожил в высеченной им пещере. За подвижническую жизнь Бог наградил его дарами прозорливости и чудотворения.

Эта древняя икона, перед которой молился святой Косма, находится в соборном храме Зографского монастыря на Афоне и помещается в алтаре, в нише. Икона – одна из главных святынь монастыря Зограф.

День памяти иконы «Услышательница» – 5 октября.

Известны два списка с иконы:

– село Фасово Киевской области;

– в Свято-Никольском соборе Ашхабада.

Известно много случаев, когда по вере молящихся Богородица посылала им помощь и защиту от бед. Считается, что у иконы «Услышательницы» следует молиться страдающим онкологическими заболеваниями, болезнями позвоночника и другими проблемами со здоровьем, бездетным семьям и людям, пристрастившимся к алкоголю. Богоматерь через икону «Услышательница» из села Фасовая по Своей милости помогла в исцелении от пьянства человеку, сестра которого молила об этом, посещая Свято-Николаевский храм. Известен и другой случай чудесной помощи: была послана дочь священнику, у которого несколько лет не было детей. Он и матушка горячо молились у чудотворной иконы Божьей Матери «Услышательница», и Она вскоре откликнулась на их мольбы.

Одну девушку, собиравшуюся в Грецию, священник благословил образом Богородицы «Услышательница». Приехав туда, девушка познакомилась с молодым мужчиной, который решил побывать на Афоне. После знакомства молодые люди полюбили друг друга и поженились.

Женщина из Ашхабада очень хотела навестить дочку в Москве, но у неё не было денег на поездку. Она помолилась у ашхабадской иконы «Услышательницы» и, выйдя из храма, встретила человека, который помог ей разрешить денежные затруднения.

Православный житель Туркмении вылечился от страшной травмы по милосердию Богоматери. Отец, бывший прихожанином Свято-Никольского храма Ашхабада, где тогда находилась икона «Услышательница», привёл сына, повредившего в аварии позвоночник. Юноша приложился к образу, а вскоре стал самостоятельно посещать храм.

Так в чем помогает икона Божьей Матери «Услышательница»? В поисках супруга, семейных проблемах и проблемах со здоровьем, затруднениях на работе и иных ситуациях. По велению души можно в этих и других случаях читать молитвы у иконы Божьей Матери «Услышательница». Богородица никогда не отвергает искренних молитв.

Икона Божьей Матери «Услышательница» — один из самых трогательных образов Девы Марии. 5 октября в православии проходит празднование иконы.

Икона Божьей Матери «Услышательница» — это поясное изображение Богородицы с младенцем Иисусом, который простирает руки, благословляя. Датируется икона 14-м веком и находится в Зографском монастыре на Афоне, откуда еще одно ее название – Зографская.

В Свято-Николаевском храме села Фасова Макаровского района Киевской области есть копия афонской иконы «Услышательница», и это единственный существующий список иконы. Он был подарен храму одной из прихожанок в 1999 году. Икона была семейной реликвией, которая передавалась по наследству. Образ перенесли в церковь, и во время первой утренней службы священник и прохожане Свято-Николаевского храма заметили, что изображение на иконе стало светлеть, краски стали яркими и отчетливо стала видна надпись «Подобие иконы Божией Матери…». С тех пор икона стала считаться чудотворной, а праздник образа «Услышательница» 5 октября в Фасове стал храмовым.

Православные верят в чудотворность иконы «Услышательница» и обращаются к ней с молитвами. Записано немало случаев, как молитвы у иконы в храме в Фасове, помогли тем, кто обращался за помощью. Так, в семье священника, в которой три года не было детей, после усердных молитв перед новоявленной иконой вскоре родилась дочь.

О чем молятся перед иконой Божьей Матери «Услышательница»?

Считается, что молитвы перед образом помогают при материальных затруднениях, при болезнях и травмах.

Те, кто страдает от невоздержанности своего языка, просят Богородицу помочь им.

Икона помогает в делах житейских и семейных, к ней обращаются, чтобы возобновить лад и благосостояние в семье.

За помощью к иконе с молитвой обращаются при различных недугах, в том числе болезней опорно-двигательного аппарата и раковых заболеваниях.

Молиться перед образом и просить Божью Матерь о заступничестве можно и за себя, и за своих близких. Известен случай, когда сестра своими молитвами перед иконой в Свято-Николаевском храме помогла своему брату исцелиться от пьянства.

Находясь в отчаянии, верующие обращаются с молитвой к образу Богородицы и надеются на то, что их проблема благополучно разрешится. Само название иконы «Услышательница» говорит о том, что все, кто молится искренне и с верой, будут услышаны.

Как молиться у иконы Божьей Матери «Услышательница»?

Нужно отличать веру от суеверия и помнить, что православные христиане молятся тому, кто изображен на иконе, а не самой иконе.

Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Целительница»

Кондак 1

Избранной от всех родов Преcвятей Деве Богородице, явившейся иногда клирику болящу во еже исцелити его от болезни лютыя, похвальныя приносим пения: Ты же Всемилостивая Владычице, яко имущая державу непобедимую, от всяких бед и скорбей и болезней свободи ны зовущия Ти: Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Икос 1

Архангел Гавриил, возвещая Пресвятей Деве Марии безсеменное зачатие от Нея Сына Божия, рече: Радуйся; Благодатная, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах, мы же грешнии гласу Архангелову подражати дерзающе c верою и любовию благоговением вопием пения сицевая: Радуйся, от начала веков во главу нашего спасения предизбранная; радуйся, многообразне от пророков предвозвещенная. Радуйся, Невесто Неневестная, заченшая Сына от Духа Святаго; радуйся, Mати в рождестве и по рождестве пребывшая Дево. Радуйся, одеющего светом яко ризою пеленами повившая, радуйся, млеком питавшая горняго и дольняго благодатию своею питающаго. Радуйся, на руку Твоею носившая Вседержителя; радуйся, о Промыслителе вceя твари попечение имевшая. Радуйся, паче всех от Него превознесенная, радуйся, честнейшая и славнейшая без сравнения всех небесных сил. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 2

Видяще Пресвятая Владычица усердные и благоговейные клирика Викентия на всяк день преклоняющаго колена пред честным Твоим образом и Архангельское приветствие Тебе приносящего, приняла еси таковое его благоугождение и даровала еси ему во дни болезни внезапное и дивное со одра восстание. Тем же и мы преклоняем колена душ и телес наших пред Цельбоносным Твоим образом, Госпоже наша Богородице, и поминающе чудное явление болящему клирику, вопием Сыну Твоему и Богу нашему: Аллилуиа.

Икос 2

Разумев чудесное исцеление от тяжкого недуга, клирик Викентий, восста с убогого ложе своего, иде в церковь и тамо песньми хвалебными прослави Тя Целительницу всех болящих, приими убо и от нас Мати Божия сии благохваления: Радуйся, от врат смертных неисцельно болящих к жизни возвращающая; радуйся, сострадания к страждущим преисполненная. Радуйся, пораженных различными недуги чудесно исцеляющая; радуйся, во всяких скорбех и печалех небесную отраду в сердца наша изливающая. Радуйся, любовию к Богу и ближним нас воодушевляющая; радуйся, от растлеваюших душу и тело соблазнов мира сего сохраняющая. Радуйся, скорая услышательница усердно Тебе молящихся; радуйся, источающая великия милости и щедроты любящим Тя. Радуйся, уповающим на Тя вся потребная в животе сем дарующая; радуйся, ублажающих Тя в грозный час смерти не оставляющая. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 3

Силою данною от Тебе, Госпоже Царице и Владычице, Святая икона Твоя источает неоскудно исцеления страждущим от недуг многоразличных и несумненною верою к Ней притекающих, Богу же вопиющих: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи премногую любовь к роду христианскому и матернее о нем попечение всем просящим у Тебе помощи и заступление, всякое благое прошение скоро исполняеши; сего ради Тебе Всемощней Заступнице и скорой Помощнице нашей приносим похвалы сия: Радуйся, скорбящих утешение; радуйся, безнадежных надеждо. Радуйся, труждающих помощь и укрепление; радуйся, нищих одеяние. Радуйся, алчущих питательнице; радуйся, обидимых и гонимых заступление. Радуйся, обидящих устрашительнице; радуйся, в христианской вере наставнице. Радуйся, взыскание погибших; радуйся, споручнице спасения грешных. Радуйся, от лукавых бесов мощное защищение. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 4

Бури страстей и похотей искушений бесовских избави нас, Премилосердная Богородице, укрепи и сохрани в нас до конца жизни нашея веру православную и преданность святей Церкви, да возможем невозбранно пети Господу Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша Господь на небеси Твоя о нас моления, Преблагая Владычице, исполняет скоро всякое прошение Твое, ведуще таковое матернее дерзновение к Сыну Твоему Иисусу Христу, вси к Тебе прибегаем и усердно молим Тя, предстательствуй за нас, многогрешных рабов Твоих, пред Всемогущим Создателем нашим, да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да подаст нам оставление прегрешений, вопиющих Тебе из глубины души: Радуйся, предстательнице пред Богом мир от бед спасающая; радуйся, Сына Твоего на милость к нам недостойным преклоняющая. Радуйся, от запаления огненнаго росою молитв Твоих избавляющая; радуйся, удары молнии и грома от главы нашея отводящая. Радуйся, юродивую мудрость века сего посрамляющая; радуйся, пути спасения заблудшим показующая. Радуйся, грешным к Богу дерзновение дарующая; радуйся, изнемогающим в напастех, скорбех и искушениях скоро помогающая. Радуйся, в посте и молитве и Богомыслии пребывающим присно спребывающая; радуйся, блага земная, суетная и скоро преходящая презирати нас научающая. Радуйся, к небесным и вечным сокровищам умы и сердца наша возводящая. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 5

Свет небесный озари храмину болящего клирика егда предстала еси, Преблагая Владычице, даровати ему исцеление от лютого недуга. О, Пресвятая Госпоже Богородице, просвети помраченных многими грехами души наша и подаждь исцеление болезнующим телесем нашим, да прославляя Твоя милости вопием радостно Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видяще Тя Владычицу Богородицу пред огнезрачным престолом Пресвятыя Троицы стоящу и за христиан молящуюся, небесныя силы и вси святии от века Богу угодившии немолчными славословиями ублажают Тя. Мы же грешнии на земле любовию к Тебе подвизаеми дерзаем воспевати Тебе сице: Радуйся, Матернею любовию весь мир христианский объемлющая; радуйся, всех верных благая Заступнице. Радуйся, изрядная споборнице ведущим брань противу искушений мирских и душевредных; радуйся, от всякия злобы и вражды миром и любовию ограждающая. Радуйся, всех прибегающих под кров Твой приемлющая; радуйся, наставнице целомудрия и воздержания. Радуйся, подвижников благочестия к горнему Иерусалиму Путеводительнице; радуйся, душепагубных ересей и расколов искоренительнице. Радуйся, душеполезных знаний подательница; радуйся, скорая в бедах и печалех утешительница. Радуйся, Молитвенница наша пред Сыном Твоим и Богом. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 6

Проповедует святая Православная Церковь множество чудес Твоих великия Твоя милости, Преблагая владычице, яко грады и веси ограждаеши, обители иноческия и жилища благочестивых рабов защищаеши, обидимых заступаеши, и вся благая и душеполезная ниспосылаеши всем прославляющим Тя и поющим Сыну Твоему: Аллилуиа.

Икос 6

Светло красуется зде Госпоже Богородице, чудотворная Твоя икона именуемая «Целительница», прогоняющи от всех верных тьму искушений и нaпaстей и обильно источая исцеления. Сего ради во умилении зовем Ти: Радуйся, от неисцельных болезней скорое исцеление подаюшая; радуйся, от всяких бед и скорбей избавляющая. Радуйся, греховныя страсти Укрощающая, радуйся, колеблющихся в вере православней укрепляющая. Радуйся, утешение благодатное изливающая в сердца боголюбивыя; радуйся, надеждою небесных благ верных души услаждающая. Радуйся, в добрых делех преуспевати нам помогающая; радуйся, от видимых и невидимых враг нас защищающая. Радуйся, благодатию Твоею падших восставляющая; радуйся, страх Божий в сердца наша вселяющая. Радуйся, вся благая прошения наша скоро исполняющая. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 7

Хотящи явити милосердие Твое неизреченное даровала еси нам Преблагая Богородице Дево, чудотворную Твою икону именуемую «Целительницею», да вси притекающии к Ней с верою от болезней свобождаются и всякаго утешения сподобляются, сего ради вопием о Тебе Богу; Аллилуиа.

Икос 7

Дивна и преславна дела Твоя, Пренепорочная Владычице, всем бо богатым и нищим, здравым и болящим, и с прилежною молитвою пред Цельбоносною иконою притекающим вся благая по коегождо потребе и в меру веры и любве подаеши, темже и мы не таим Твоих благодеяний, но благодарственно прославляя милости Твоя глаголем Ти сице: Радуйся, глухих слышание; радуйся, слепых прозрение. Радуйся, немых глаголание; радуйся, хромых хождение. Радуйся, прокаженных очищение; радуйся, расслабленных укрепление. Радуйся, от злых и лукавых духов свобождение; радуйся, по Бозе наше прибежище и заступление. Радуйся, от нужд, и печалей, и бед непреложное избавление; радуйся, пристрастие к тленному богатству искореняющая. Радуйся, искати богатство нетленное на небеси научающая. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 8

Странники и пришельцы в мире сем скорбнем и многомятежнем, вечнаго небеснаго отечества взыскуем и Тебе всемощную Царицу Приснодеву Богородицу смиренно просим, путеводствуй нас по стезям спасительных заповедей Сына Твоего Христа Бога нашего, да избежим сетей невидимаго врага, возможем невозбранно воспевати Вседержителю Богу песнь: Аллилуиа.

Икос 8

Весь мир христианский ублажает Тя Пренепорочную Деву гласы хвалебными всем верным, наипаче же болящим утешительно есть взирати на всечестную икону Твою «Целительница» именуемую. О, Пречудная Госпоже Богородице, приими и наша умиленная благохваления таковая; Радуйся, Радосте наша; Радуйся, доброта несказанная. Радуйся, высото добродетелей; радуйся, глубино смиренномудрия. Радуйся, неистощимый источнице милостей и щедрот, радуйся, благоуханный цвете Девства и чистоты. Радуйся, веры христианския утверждение; радуйся, нечестие обличение. Радуйся, горних сил похвало; радуйся всех праведных славо. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 9

Все упование на Тя возлагаем Мати Божия и в cкopбex и болезнех ко святой иконе Твоей с благоговением и верою притекаем, чающе от Нея скоро утешение и исцеление получити. O, Пресвятая Царице Богородице, воззри милостивно на нас смиренных рабов твоих и ускори исполнити вся яже на пользу нам в сей жизни и в будущей. Да прославляя Твое благоутробие воспеваем Творцу Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии многовещаннии не возмогут достойно восхваляти Тя, Пречистую Деву Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, безсеменно рождшую Спaca душ наших. Мы же аще и немощнии, обаче любовию к Тебе побеждаеми, отверзаем недостойныя уста своя на похвалу Тебе сицевая: Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, исполнение всех пророчеств. Радуйся, чистотою Ангелов превосшедшая; радуйся, девство и рождество в себе чудно сочетавшая. Радуйся, в обою непорочно и свято себе сохраньшая, радуйся, Мати Сына Божия и Бога Вышняго. Радуйся, падшему человечеству отверзшая вход в Царствие горнее; радуйся, тихое пристанище от бурь плавающих по морю житейскому. Радуйся, Богом дарованная отрадо страждущим; радуйся. сияющая благодатию и славою предивных знаний и чудес. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 10

Спасти хотя весь род человеческий от беззаконий и вечныя муки, Человеколюбец Господь Тя Матерь Свою дарова в помощь, покров и защиту верующим в Негo, прославляя таковое милосердие о нас грешных благодарственным сердцем и устны вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси необоримая и заступления крепкое, Богородице Дево, всем с молитвою к Тебе прибегающим. Тем же убо и нас недостойных огради от лютых болезней и от всякаго злаго обстояния и подаждь во всех делех благовременную помощь и укрепление взывающим Ти: Радуйся, Заступнице наша и похвало; paдуйся, хранительнице наша и утверждение. Радуйся, Отрадо наша и дивное о нас попечение; радуйся, известное прибежище наше во всех скорбных обстояниях. Радуйся, младенцев воспитание: радуйся, юных наставнице целомудрия. Радуйся, супругам любовь и согласие подавающая; радуйся, благоговейных старцев к мирной кончине жития приводящая. Радуйся, верных пастырей Святыя Церкви укрепляющая и вразумляющая; радуйся, в иноческом образе подвизающимся ходатаице вечнаго радования. Радуйся, в мире благочестиво живущих неоставляющая Своим заступлением. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 11

Пения и мольбы всеумиленныя наши приносимыя пред цельбоносным Твоим образом, приими Приснодево Богородице, и сподоби до конца жизни нашея Единому Богу воспевати: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарне сияет чудотворная икона Твоя, Мати Божия, источая верным токи исцелений благодатных, наставляя блуждающим во тьме грехов на светлый путь добродетелей и спасения. Сего ради вопием Ти хвалебныя песни таковая: Радуйся, осенением Твоея иконы силу вражию от всех прогоняющая; радуйся, всем прибегающим в скорбех, нуждах и болезнех скорое утешение и исцеление подавающая. Радуйся, чудо чудес, Одигитрие Владычице, на путь спасения наставляющая, радуйся, мирное устроение обуреваемым напастьми дарующая. Радуйся, чистотою Твоею чистоту жития нас научающая; радуйся, лукавых, гордых и гневливых людей вразумляющая. Радуйся, правую веру и страх Божий в нас вселяющая; радуйся, светом Христова учения тьму неверия прогоняющая. Радуйся, смущение помышлений сумнительных удаляющая; радуйся, всех духовных даров щедрая Подательница. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 12

Благодатию и щедротами Твоими, Премилосердная Владычице, не оставляеши христиан православных, даруя скорбящим утешение, обидимым заступление, болящим и всем сущим в бедах многоразличных избавление, сего ради прославляюще Тя благодарственно вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твоя неизреченныя милости и чудеса являемыя нам недостойным преклоняем колена перед цельбоносным Твоим образом, Богородице Приснодево, молим Тя усердно, подаждь нам мир, тишину и благую кончину и не остави без Твоя помощи и заступления во Втором пришествии Сына Твоего и Бога нашего, всех приносящих Ти со умилением сия похвалы: Радуйся, в уныние и отчаяние впадших, надеждою спасения укрепляющая; радуйся, узы греховныя разрешающая. Радуйся, праведный на нас гнев Божий на милость прелагающая; радуйся, земное житие наше добре устрояющая. Радуйся, от опасных обстояний нас избавляющая; радуйся, в час кончины всем верным скорая Помощнице. Радуйся, чтущих Тя на мытарствах воздушных заступающая; радуйся, любовь к Тебе имущая врата райская отверзающая. Радуйся, прославляющих Тя вечнаго блаженства в Царствии Небесном сподобляющая, радуйся, не чтущих Тя перед всеми посрамляющая. Радуйся, державная скоропомощница наша во дни тяжких испытаний. Радуйся, Благодатная Целительнице, душ и телес наших.

Кондак 13

О Всепетая Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, милостивно приими сие малое моление наше, избави нас от всякия напасти, болезни и внезапныя смерти и сподоби нас наследниками быти Царствия Небеснаго и со всеми святыми воспевати Сыну Твоему и Богу нашему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Ниже представлены фото иконы Божьей Матери «Услышательница». Богородица изображена до пояса. У неё на руках младенец Иисус со свернутым свитком в одной руке и поднятой для благословения другой.

Иконографический тип иконы — «Одигитрия» (Богоматерь, держащая на руках младенца). «Услышательница» похожа на другую икону Божьей Матери — «Акафистная» Хилендарская, на которой Богоматерь также держит Богомладенца с благословляющей десницей и свитком. Но, в отличие от «Услышательницы», на «Акафистной» Божья Матерь изображена в полный рост, восседающей на троне. Упомянутый образ Божьей Матери «Акафистная» пребывает в Хилендарском монастыре на Афоне.

Источник: ладомиръ.рф